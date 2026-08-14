Honor تعلن عن حاسبها المميز الجديد

خبرني - بدأت Honor بطرح حاسبها الجديد Pad X9b Max في عدد من الأسواق العالمية، لتنافس من خلاله أحدث الحواسب اللوحية التي تعمل بأنظمة أندرويد.

يتميز الحاسب بشاشة بمقاس 13 بوصة، دقة عرضها (1560/2500) بيكسل، كثافتها 228 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 700 nits، وتعتبر من بين أفضل الشاشات لاستخدامات الدراسة أو العمل اليومي كونها توفر صورة واضحة تشغيلا سلسا للفيديو.

ويعمل الجهاز بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، قابلة للتوسيع الرقمي حتى 18 غيغابايت عبر تقنية Honor RAM Turbo، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، يمكن زيادتها على 2 تيرابايت عبر شرائح microSD.

ويتميز أيضا بنظام صوتي يعتمد على 4 مكبرات صوت تدعم تقنية الصوت المحيطي وتقنيات Hi-Res Audio وHi-Res Audio Wireless، مع إمكانية زيادة مستوى الصوت حتى 200٪. كما حصل الجهاز على شهادة IMAX Enhanced، مما يعني قدرته على عرض محتوى بجودة سينمائية.

ومن الأمور المميزة فيه أيضا هو بطاريته التي أتت بسعة 10100 ميلي أمبير، والتي تكفيه ليعمل 16 ساعة متواصلة في وضعية تشغيل الفيديو، و13 ساعة من قراءة المستندات، و73 ساعة من الاستماع للموسيقى، وما يصل إلى 90 يوما في وضع الاستعداد.

ولعشاق الكتب والطلاب، تتاح من هذا الحاسب أيضا نسخة Honor Pad X9b Max Paperlike المزودة بشاشة غير لامعة، والتي تقلل الوهج بنسبة 35٪ وتخفض انعكاسات مصادر الضوء بنسبة 98٪، كما حصل هذا الطراز على شهادة ثلاثية من TÜV Rheinland تتعلق بمنع الوميض، وتقليل مستوى الضوء الأزرق الضار للعين ، والشاشة الت تمنح المستخدم أثناء الكتابة شعورا وكانه يكتب على الورق.