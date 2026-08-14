غوغل تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد القابل للطي

خبرني - أعلنت غوغل عن مجموعتها الجديدة من الأجهزة الذكية، ومن بينها هاتف Pixel 11 Pro Fold القابل للطي الذي حصل على تقنيات ومواصفات مميزة.

يأتي الهاتف بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (155.2/150.4/5) ملم وهو مفتوح على مصراعيه، وزنه 239 غ، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68.

شاشته الأساسية المرنة جاءت Foldable LTPO OLED بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (2076/2152) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل على 2000 nits، أما شاشته الخارجية فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطوعها يصل إلى 3600 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" قابل للتحديث، ومعالج Google Tensor G6 المطوّر بتقنية 2 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR C-Series CXTP-48-1536، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+10.8+10.5) ميغابيكسل، فيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، وكاميرته الامامية جاءت بدقة 10 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Bluetooth 6.0، وتقنية لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 4806 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 30 واط وشاحن لاسلكي باستطاعة 25 واط.