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  • لأول مرة منذ 2010.. تنفيذ 3 أحكام إعدام في يوم واحد بالولايات المتحدة

لأول مرة منذ 2010.. تنفيذ 3 أحكام إعدام في يوم واحد بالولايات المتحدة

  • 14 أغسطس 2026
  • 10:55
لأول مرة منذ 2010 تنفيذ 3 أحكام إعدام في يوم واحد بالولايات المتحدة

خبرني - نفذت ولايتا تينيسي وأوكلاهوما حكم الإعدام بحق سجينين بفارق 30 دقيقة بينهما تلتهما ولاية ألاباما، حيث أعدمت الولايات الأمريكية 3 رجال بالحقن في يوم واحد لأول مرة منذ عام 2010.
وأعدم رجل تينيسي لقتله خادمة في فندق صغير عام 1985، ورجل أوكلاهوما لقتله صديقته عام 2003. وفي ألاباما، أعدم رجل مساء أمس الخميس لقتله طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.

ويعد تنفيذ 3 أحكام إعدام في يوم واحد مصادفة في الجدول الزمني، ولكنه يعكس أيضا اتجاها لتزايد حالات الإعدام في الولايات المتحدة. فقد أعدمت 11 ولاية ما مجموعه 47 شخصا في عام 2025، وهو أعلى رقم منذ عام 2009. ومع إعدامات يوم الخميس، أعدم 22 سجينا هذا العام، مع تحديد مواعيد لإعدام ما يقرب من 10 آخرين.

وكانت آخر مرة تم فيها تنفيذ 3 حالات إعدام في نفس اليوم في 7 يناير 2010، عندما أعدمت ولايات لويزيانا وأوهايو وتكساس سجناء لديها. وكان من المقرر تنفيذ 3 حالات إعدام في اليوم نفسه في عام 2018، ولكن واحدة فقط مضت قدما بعدما منح رجل في تكساس إرجاء للتنفيذ ومواجهة مسؤولي السجون في ألاباما مشاكل في خط المحلول الوريدي.

وأعدمت ولاية فلوريدا رجلين في اليوم نفسه في يوليو، وأعدمت 31 سجينا منذ بداية عام 2025.

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