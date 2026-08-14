البحث الجنائي يحذر الأردنيين: لا تدفعوا عربوناً قبل التحقق!

خبرني - حذرت إدارة البحث الجنائي المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المرتبطة بإعلانات بيع المركبات أو استئجار المزارع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، داعية إلى عدم دفع أي مبالغ مالية قبل التحقق والمعاينة.

وأوضحت الإدارة وفق خبرني أن عمليات الاحتيال تبدأ غالباً بطلب "عربون سريع لضمان الحجز"، مستغلة الأسعار المغرية أو الخوف من ضياع الفرصة لدفع الضحية إلى اتخاذ قرار متسرع.

ودعت إلى عدم تحويل أي مبلغ قبل معاينة المركبة أو المزرعة على أرض الواقع والتأكد من صحتها، والتعامل مع الحسابات والمكاتب المرخصة والموثوقة، والابتعاد عن الحسابات المجهولة أو الوهمية التي تطلب الدفع الإلكتروني السريع.

كما شددت على ضرورة التحقق خبرني من هوية صاحب الإعلان وصحة بيانات المركبة أو المزرعة قبل الدفع، مؤكدة: "لا عربون قبل التحقق والمعاينة".