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ضربات غير قانونية غيرت حياته.. وفاة ملاكم لم يهزم

  • 14 أغسطس 2026
  • 09:28
ضربات غير قانونية غيرت حياته وفاة ملاكم لم يهزم

خبرني - توفي الملاكم البورتوريكي السابق بريتشارد كولون عن عمر 33 عاما بعد سنوات من المعاناة جراء إصابة خطيرة تعرض لها خلال إحدى مبارياته.
وأعلن والده ومدربه، ريتشارد كولون، خبر الوفاة، معربا عن حزنه، وموجها الشكر لكل من قدم الحب والدعم لعائلته طوال السنوات الماضية.

وكان كولون أنهى مسيرته في الملاكمة بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال نزاله أمام الأمريكي تيريل ويليامز في 17 أكتوبر 2015.

وخلال المواجهة، تعرض كولون لعدة ضربات غير قانونية في مؤخرة الرأس، قبل أن تتدهور حالته الصحية عقب النزال، حيث شخص بإصابته بتجمع دموي تحت الجافية، وخضع لعملية جراحية طارئة لتخفيف الضغط داخل الجمجمة.
ودخل الملاكم البورتوريكي في غيبوبة استمرت 221 يوما، قبل أن يستفيق، لكنه ظل يعاني من آثار الإصابة طوال السنوات التالية، ما أجبره على إنهاء مسيرته الرياضية.

وكان كولون، الملقب بـ"فيلادلفيا" و"بطل المستقبل"، لم يتعرض لأي هزيمة حتى لحظة إصابته، إذ حقق 16 انتصارا من أصل 16 نزالا، بينها 13 بالضربة القاضية.

وتحولت قصته منذ ذلك الحين إلى واحدة من أكثر القصص المؤثرة في عالم الملاكمة، بعدما توقفت مسيرة ملاكم شاب كان ينظر إليه كأحد أبرز المواهب الصاعدة بسبب إصابة تعرض لها داخل الحلبة.

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