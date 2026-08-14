الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في شهرين

خبرني - تراجعت أسعار الذهب الجمعة وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أن ارتفع سعره إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة إثر بيانات تضخم قوضت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4330.37 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 4386.80 دولار.

وصعد الذهب الخميس إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من حزيران، قبل أن يتراجع 1.3% ويمحو مكاسب الأسبوع.

وظلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في تموز مع انخفاض أسعار السلع وارتفاع تكلفة الخدمات بشكل طفيف، مما عزز توقعات السوق بأن البنك المركزي ربما يبقي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.

وجاء التقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية الخميس في أعقاب أنباء عن تضخم متوسط في أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، هددت واشنطن الخميس بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى بما يزيد الضغط الاقتصادي على طهران في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 63.92 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1% إلى 1700.60 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1303.25 دولار. ووصل المعدنان إلى أدنى مستوى لهما منذ الرابع من آب.