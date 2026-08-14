ارتفاع طفيف للنفط بعد تهديد أميركي بحصار مفتوح على إيران

خبرني - سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا الجمعة بعد أن هددت الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري على إيران لأجل غير مسمى مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في الجلسة السابقة على خلفية توقعات بضعف الطلب العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% إلى 87.16 دولارا للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات إلى 81.29 دولارا للبرميل.

وانخفض العقدان بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة وتخليا عن جزء من المكاسب التي حققاها بعد ارتفاعات استمرت ست جلسات لخام برنت وخمس جلسات لخام غرب تكساس الوسيط، لكنهما لا يزالان يتجهان لمكاسب أسبوعية بنحو 4%.

وقالت الولايات المتحدة الخميس إنها يمكن أن تواصل الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وستصعد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت "ترقبوا مزيدا من الإعلانات التي ستصدر الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة".

تأتي أحدث التهديدات الأميركية في الوقت الذي تواصل فيه إيران فرض قيود على حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره 20 % من النفط العالمي قبل الصراع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وشكل ضغطا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب لا تحظى بشعبية في الداخل.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما المضيق الخميس. ونددت حكومة الإمارات بما وصفته "بالهجوم الإيراني العدواني".