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الأردن.. أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين

  • 14 أغسطس 2026
  • 08:42
الأردن أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين

خبرني - تبقى الأجواء من الجمعة الأحد المقبل، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في شرق عمان بين 32- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30- 21، وفي المرتفعات الشمالية 28- 19، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 35- 22، وفي مناطق السهول 32 - 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 27، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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