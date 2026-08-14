أم أردنية تبكي أمام الكاميرات بعدما أدخلها ابنها برنامج زواج دون علمها بتفاصيله

خبرني - أثار شاب أردني غضب عدد من الأمهات المشاركات في برنامج للزواج ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اصطحب والدته للمشاركة فيه دون إبلاغها بتفاصيل البرنامج أو طبيعة التجربة التي ستخوضها.

وأظهرت اللقطات الأولى للأم داخل البرنامج حالة من الصدمة والتأثر، إذ بدت باكية ولا تعرف طبيعة المكان الذي وصلت إليه، قبل أن تدرك الفتيات المشاركات في البرنامج، المخصص للتعارف على الشباب بهدف الزواج، أن نجلها لم يبلغها مسبقاً بطبيعة مشاركتها.

وأثار الموقف تعاطف الأمهات المشاركات من دول عربية، اللواتي وجهن اللوم إلى الشاب ووبخنه لعدم إبلاغ والدته بالمكان الذي ستذهب إليه وطبيعة البرنامج قبل اصطحابها للمشاركة فيه.

وظهرت الأم بحالة من الانكسار والتأثر، وجلست تبكي أمام المشاركين، ما أثار تعاطف أمهات من دول عربية معها وغضبهن من تصرف ابنها لعدم إطلاعها مسبقاً على طبيعة البرنامج.

وعبّرت الأمهات خبرني المشاركات عن حزنهن لما تعرضت له الأم، معتبرات أنه كان يتعين على ابنها إبلاغها بتفاصيل البرنامج والحصول على موافقتها قبل وضعها أمام تجربة لم تكن تعرف طبيعتها.