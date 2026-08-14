مصر.. بعد أيام من مقتل أسرة كاملة.. مهندس ينهي حياة 4 من أفراد أسرته

خبرني - بعد أيام من حادث التجمع الذي أودى بحياة أسرة كاملة، شهدت منطقة 15 مايو جنوب العاصمة المصرية القاهرة جريمة جديدة.

فقد عثرت السلطات على 4 جثث داخل شقة سكنية بالمدينة، مصابين بطلقات نارية.



كما كشفت التحريات إقدام مهندس على إطلاق أعيرة نارية داخل شقته السكنية بالمجاورة الأولى في حي "ك" مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أفراد أسرته وإصابة شخصين آخرين.

وتبين نشوب مشاجرة بين المهندس وعدد من أفراد أسرة طليقته، قبل أن يطلق أعيرة نارية عليهم، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة اثنين .

من جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة فيما سارعت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. و نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم واقتياده للجهات المختصة، مع التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

يأتي الحادث بعد أيام قليلة من حادث أخر مماثل هز الرأي العام المصري حيث قتل أحد الاشخاص أسرة صديقه والمكونة من الأب والأم وابنتين بسبب رغبته في سرقة اموالهم وسبائك ذهبية نتيجة مروره بضائقة مالية .

وبعد تحقيقات استمرت ثمان وأربعين ساعة فقط، أمرت النيابة العامة في مصر باحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.