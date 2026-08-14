دليلك الشامل لفحص السيارة المستعملة

خبرني - قد تبدو السيارة المستعملة بحالة ممتازة وبسعر مغرٍ أيضا، لكن الحقيقة يمكن أن تكون مختلفة تماما، فخلف هذا المظهر الجذاب قد توجد عيوب خفية ربما تغير قرارك، فإذا كنت تخطط لشراء سيارة مستعملة فعليك الانتباه جيدا، فبعض التفاصيل لا تظهر من النظرة الأولى.

الفحص الدقيق للسيارة المستعملة قبل الشراء هو الضمان الحقيقي لتجنب الأعطال المكلفة والتأكد من الحصول على مركبة آمنة وموثوقة، لتكون الصفقة رابحة لا بداية لمعاناة غير متوقعة بعد دفع ثمنها.

وينصح الخبراء والمختصون بفحص مجموعة من العناصر الأساسية في السيارة المستعملة قبل إتمام عملية الشراء، وذلك من خلال مركز فني متخصص احترافي يساعدك في اكتشاف أي أعطال أو ملاحظات قد لا تكون واضحة أمامك ويمنحك تقييما أدق لحالة المركبة الفعلية، لتتجنب المفاجآت غير السارة.



نصائح قبل شراء سيارة مستعملة

المحرك.. قلب السيارة النابض

المحرك من أهم الأجزاء التي يجب فحصها قبل شراء أي سيارة مستعملة، فهو يكشف الكثير عن حالتها الفعلية، بحيث يبدو طبيعيا من الخارج، لكن الفحص الدقيق يساعد على اكتشاف أي مؤشرات خفية وغير واضحة، مثل الأصوات غير المألوفة، أو تسريبات الزيوت والسوائل، أو علامات قد تشير إلى أعطال مستقبلية مكلفة، لذلك يُنصح بالتأكد من كفاءة المحرك وأدائه قبل إتمام عملية الشراء، وذلك من قبل فنيين متخصصين، لتجنب تكاليف إصلاح باهظة مستقبلا.

ناقل الحركة.. الانطلاقة تبدأ من هنا

ناقل الحركة (ويعرف أيضا بمغيّر السرعات) من أكثر أجزاء المركبة تكلفة عند تعرضه للأعطال، لذلك يجب فحصه بعناية قبل شراء السيارة المستعملة.

وينصح الخبراء والمختصون بالتأكد دائما من سلاسة تبديل السرعات في ناقل الحركة أثناء القيادة وعدم وجود تأخير أو اهتزازات أو بطء في الاستجابة أو أصوات غير معتادة، إذ قد تشير هذه العلامات إلى مشكلات محتملة تحتاج إلى إصلاحات ذات تكلفة مرتفعة في المستقبل، وهو ما يجعل الفحص الدقيق خطوة ضرورية لتجنب المفاجآت بعد إتمام الصفقة.



الهيكل الخارجي.. مرآة لتاريخ السيارة

فحص الهيكل الخارجي من الخطوات المهمة قبل شراء سيارة مستعملة، فهو بمثابة مرآة لتاريخ المركبة وحالتها الفعلية. فيجب التركيز عليه بشكل دقيق والتأكد من عدم وجود إصلاحات أو لحامات تشير إلى تعرض المركبة لحوادث سابقة.

كما ينبغي التأكد من سلامة الأبواب والأجزاء الخارجية، فهذه التفاصيل تكشف الكثير عن ماضي السيارة وتساعد في تقييم حالتها الحقيقية قبل إتمام عملية الشراء.

الطلاء الخارجي.. ما وراء اللمعان

يُعد فحص الطلاء الخارجي من التفاصيل الأساسية عند شراء سيارة مستعملة، إذ قد يكشف عن عمليات إصلاح أو إعادة طلاء تمت سابقا، لذلك يجب الانتباه إلى اختلاف درجات اللون، أو وجود تفاوت في اللمعان، أو آثار طلاء غير متناسقة، فقد تكون هذه العلامات مؤشرا على تعرض السيارة لأضرار سابقة أو حوادث.

وقد يخفي طلاء السيارة الكثير من التفاصيل عن حالتها، لذلك فإن التدقيق فيه يساعد على اكتشاف أي أعمال إصلاح سابقة وتقييم حالة المركبة بشكل أكثر دقة قبل اتخاذ قرار الشراء.

المظهر المميز والجذاب للمعان السيارة المستعملة لا يكفي وحده، والتدقيق في الطلاء يساعد على تكوين رؤية أوضح لدى المشتري عن مدى جودة المركبة وما تخفيه من تفاصيل خلف مظهرها الخارجي، وقد يكون عاملا مهما في تحديد ما إن كانت تستحق الشراء أم لا.

المكابح.. عنصر الأمان الأول

لا يكفي أن تتحرك السيارة بشكل جيد، فسلامتها تعتمد أيضا على كفاءة نظام المكابح وقدرته على الاستجابة في الوقت المناسب، لذلك يجب اختبار قوة المكابح والتأكد من عدم وجود اهتزازات أثناء التوقف أو أي أصوات غير مألوفة قد تشير إلى الحاجة للصيانة.

ويجب فحص المكابح قبل شراء السيارة المستعملة، إذ يساعد ذلك على ضمان قيادة أكثر أمانا وتجنب المشكلات التي قد تؤثر على سلامة السائق والركاب مستقبلا.

الإطارات.. عنوان السلامة

تُعد الإطارات من أهم عناصر الأمان والسلامة في السيارة، كونها نقطة الاتصال المباشرة مع الطريق، كما أن حالتها تعكس إلى حد كبير طبيعة استخدام المركبة ومدى الاهتمام بها وصيانتها. لذلك لا ينبغي النظر إلى الإطارات وهياكلها باعتبارها مجرد تفاصيل ثانوية، بل هي مؤشرات مهمة تساعد على تقييم الحالة العامة للسيارة وتاريخها.

وينصح المختصون عند شراء سيارة مستعملة بالحرص على فحص مدى تآكل الإطارات، وأيضا معرفة تاريخ تصنيعها وعمرها الافتراضي، إلى جانب التأكد من حالة هياكلها المعدنية وخلوّها من أي أضرار أو تشققات أو تلفيات قد تؤثر على سلامة السيارة وثباتها أثناء القيادة.

العدادات.. القراءة الكاملة لحالة السيارة

قبل شراء أي سيارة مستعملة، لا يكفي الاعتماد على قراءة عداد المسافة لمعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها، بل يجب مقارنة الرقم بالحالة الفعلية للسيارة، فإذا كان العداد يُظهر مسافة منخفضة، بينما تبدو علامات التآكل واضحة على المقود أو الدواسات أو المقاعد، فقد يشير ذلك إلى احتمال عدم دقة قراءة العداد أو التلاعب بها.

لذلك، يُنصح بإجراء فحص إلكتروني شامل للسيارة، إلى جانب مراجعة سجلات الصيانة، للتأكد من صحة بياناتها وكشف أي تلاعب محتمل قبل إتمام عملية الشراء.



الأنظمة الكهربائية.. عنصر تقييم أساسي

للأنظمة الكهربائية دور مهم في أداء السيارة والراحة في استخدامها، فهي تشمل العديد من الوظائف الأساسية مثل الإضاءة وأنظمة التشغيل والنوافذ وأجهزة التحكم والمساعدة، لذلك فإن فحصها قبل شراء سيارة مستعملة يساعد على اكتشاف أي أعطال أو مشكلات قد تؤثر على تجربة القيادة.

وبحسب المختصين، يجب عليك الحرص على اختبار جميع الوظائف الإلكترونية والتأكد التام من عملها بشكل طبيعي، إضافة إلى فحص البطارية والدينامو والأنظمة الإلكترونية، فوجود أي خلل قد يشير إلى حاجة السيارة إلى صيانة أو تكاليف إضافية بعد إتمام عملية الشراء.

تجربة القيادة.. الخطوة الأخيرة الحاسمة

في آخر مراحل التقييم النهائي قبل شراء سيارة مستعملة، يجب عليك أن تقوم بتجربة قيادة فعلية لها للتأكد من أدائها على الطريق، وهذه هي الخطوة الأخيرة الحاسمة، إذ تساعدك على ملاحظة طريقة عمل المحرك وناقل الحركة واستجابة الفرامل والتوجيه، وهي فرصة أيضا لسماع أي أصوات أو اهتزازات غير طبيعية قد لا تظهر والسيارة متوقفة.

ويجب الحرص أثناء تجربة قيادة السيارة المستعملة التي تنوي شراءها على اختبارها في ظروف قيادة مختلفة لمراقبة أدائها والتأكد من سلاسة عملها، فهذه الخطوة تساعدك على اتخاذ القرار النهائي بثقة أكبر قبل إتمام عملية الشراء.