الولايات المتحدة.. مجهول يفوز بأكثر من مليار دولار في اليانصيب

خبرني - شهدت ولاية إلينوي الأمريكية الأربعاء حدثا استثنائيا حين تمكن لاعب مجهول من الفوز بالجائزة الكبرى لقرعة "باور بول" البالغة قيمتها 1.04 مليار دولار.

وجاءت الأرقام الفائزة كالتالي: 4، 26، 66، 67، 69، والكرة الحمراء رقم 9، ليختتم بذلك سلسلة من 44 سحبا لم تشهد فائزا بالجائزة الأولى.

ووفقا لبيان اليانصيب المحلي، بِيعَت التذكرة الذهبية في متجر "هاي-في غاز" بمدينة كوينسي، ويتيح للمالك الجديد خياران: إما تقاضي المليار دولار على أقساط، أو الحصول على دفعة نقدية فورية قدرها 450.5 مليون دولار قبل اقتطاع الضرائب.

ويعد هذا الفوز الثالث من نوعه في إلينوي، والأول منذ عام 2013، حين فاز المواطن تيد باومغارتنر بمبلغ 50 مليون دولار.

ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي يُباع فيها تذكرة فائزة منذ انطلاق اللعبة في بريطانيا، لم تسجل الساحة الأوروبية أي فوز كبير، في حين نال لاعب من ماساتشوستس مبلغ 2 مليون دولار، وفاز أربعة آخرون من ولايات مختلفة بمليون دولار لكل منهم.

ومن المتوقع أن يخضع الفائز الجديد لاقتطاعات ضريبية اتحادية ومحلية تصل إلى نحو 42% من إجمالي المكسب.

وبهذا الفوز، يحتل الملياردير الجديد المركز الثامن في قائمة أكبر جوائز "باور بول" على الإطلاق، متفوقا على جائزة 842 مليون دولار التي فاز بها مجموعة "ذا بريكفاست كلوب" في ميشيغان مطلع عام 2024، بينما لا يزال الرقم القياسي محفوظاً لجائزة 1.82 مليار دولار التي فازت بها تريسي هارتويك في أركنساس عشية عيد الميلاد الماضي.

يُذكر أن حظوظ الفوز بالجائزة الكبرى تظل ضئيلة للغاية، إذ تبلغ نسبة احتمالية تحقيقها 1 مقابل أكثر من 292 مليونا.

