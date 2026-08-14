خبرني - طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء، بتوضيحات بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، عقب تقارير أشارت إلى نقص الغذاء، وتعطل أنظمة السباكة، وأزمات في الصحة النفسية لدى العاملين فيها خلال أطول مهمة انتشار في تاريخها، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لتحل محل "يو إس إس أبراهام لينكولن".

وأضافت الصحيفة أنه تم التخطيط لاستبدال حاملة الطائرات جورج واشنطن بحاملة أبراهام لينكولن قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة.

وفي رسالة إلى وزير الحرب بيت هيغسيث، الأربعاء، دعا السيناتور ريتشارد بلومنثال البحرية إلى توضيح الأوضاع على متن حاملة الطائرات التي "قضت أكثر من 250 يوما في مهمة انتشار" من دون أن ترسو على اليابسة "لأكثر من 200 يوم، لتسجل رقما قياسيا في عدد الأيام المتتالية في البحر".

مشكلات على المتن

وأعرب بلومنثال عن قلقه من مثل هذه المهمات الطويلة، مشيرا إلى "انتشار تقارير عن نقص في الإمدادات الأساسية، وتلوث في المياه، ومشكلات في السباكة، وتدهور في الصحة النفسية، ومخاوف تتعلق بسلامة سطح السفينة" وغيرها من المشكلات على متن حاملة الطائرات.

ودعا السيناتور روبن غاليغو من جانبه، في منشور على منصة إكس، إلى إجراء "زيارة رقابية رسمية من جانب وفد في مجلس الشيوخ من الحزبين إلى حاملة الطائرات لينكولن للتحقيق في الأوضاع المثيرة للقلق التي أُبلغ عنها".

وغادرت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في مهمة إلى بحر جنوب الصين، قبل أن يُعاد توجيهها إلى الشرق الأوسط قبيل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط.

5 آلاف بحار بحالة صعبة

وذكرت شبكة "إم إس ناو" أن أفرادا من عائلات العسكريين على متن الحاملة دخلوا في مشادات كلامية خلال اجتماعين حديثين مع قيادة البحرية الأمريكية بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها نحو 5 آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية على متن حاملة الطائرات "لينكولن"، بما في ذلك نقص الغذاء.

وبينما أبلغ بعضهم عن مشكلات حادة في الصحة النفسية ومحاولات انتحار على متن الحاملة، طالبوا بمعرفة موعد عودة ذويهم إلى الوطن.

كما نقلت "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي أن القائم بأعمال وزير البحرية واجه انتقادات حادة من أفراد عائلات الجنود المنتشرين، وأن قادة عسكريين أمريكيين يُبدون في أحاديث مغلقة داخل البنتاغون والبيت الأبيض قلقهم بشأن تدني الروح المعنوية وانتشار حالة من الإرهاق بين أفراد القوات الأمريكية المنتشرة لدعم جهود الحرب مع إيران.

وأضافت أنه وقعت في الأسابيع الأخيرة بعض حوادث سقوط أفراد في البحر على متن السفينة لينكولن، مبينة أنها أثارت قلقا داخل البحرية.

وكتب غاليغو في منشوره: "الروايات عن أفراد الطاقم الذين يهددون بالقفز من على متن السفينة جرس إنذار مخيف بشأن مدى سوء الوضع؛ حمامات يغطيها العفن، وانقطاع للمياه الساخنة، وترشيد للوجبات والصابون، ومراحيض معطلة، ونوبات عمل شاقة تمتد من 12 إلى 16 ساعة من دون أيام راحة".

وأضاف "الطريقة التي يُعامل بها (الرئيس الأمريكي دونالد ترمب) أفراد قواتنا أثناء خوضه هذه الحرب غير القانونية ليست مقززة فحسب، بل خطيرة أيضا".



"صورة مغلوطة"

وردا على هذه التقارير، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الخميس، إن التقارير التي تحدثت عن سوء الأوضاع على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في الشرق الأوسط كانت "تُقدَّم صورة مغلوطة تماما".

وأوضح هيغسيث للصحفيين خلال زيارة إلى بنما "نحرص على أن تحصل كل سفينة وكل طاقم وكل قبطان على كل ما يمكننا توفيره لهم في كل لحظة".

وأضاف: "بعض عمليات الانتشار تكون أطول من غيرها، وأنا أكن احتراما وامتنانا لهؤلاء البحارة أكثر من أي شخص آخر. ما يقومون به في أعالي البحار، في ظل تلك الظروف القاسية مع قلة التوقف في الموانئ، أمر لا يُصدَّق".