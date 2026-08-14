روسيا.. ضبط 64 جزءا من تمساح في أمتعة راكب قادم من الصين

خبرني - أعلنت إدارة الجمارك الفيدرالية الروسية أن موظفي الجمارك في مطار "شيريميتيفو" بموسكو عثروا في أمتعة راكب قادم من الصين على 64 جزءا من تمساح تزيد قيمتها عن 250 ألف روبل.



وقالت الإدارة في بيان لها: "عثر موظفو الجمارك في مطار "شيريميتيفو" على 64 جزءا من تمساح في أمتعة مواطن روسي بالغ من العمر 60 عاما وقادم من هايكو الصين الصينية. واكتشف الجمركيون البضاعة الغريبة في أثناء التفتيش الانتقائي في حقيبة الراكب، الذي سار عبر الممر الأخضر للمطار، وكانت هناك رؤوس وأقدام وجلود وفكوك للزواحف".

وأوضح الرجل أنه ينقل منتجات خضعت للمعالجة للاستخدام الشخصي، معتقدا أنها لا تخضع للحظر الدولي المنصوص عليه في اتفاقية CITES، وهي اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

غير أن الفحص أثبت أن المشتقات المكتشفة محمية بموجب الاتفاقية، وقُدّرت قيمتها بأكثر من 250 ألف روبل.

وحاليا، تم رفع دعوى مخالفة إدارية بموجب الجزء الأول من المادة 16.2 من قانون المخالفات الإدارية الروسي "نقل البضائع غير المصرح بها" والتي تنص على غرامة تصل إلى ضعف قيمة البضائع مع إمكانية مصادرتها.