دراسة روسية تكشف أمراضا تضعف حاسة التذوق

خبرني - اكتشف علماء من جامعة نوفغورود، وجامعة إيجيفسك الطبية، وجامعة بافلوف الأولى الطبية في بطرسبورغ، والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أمراضا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حساسية التذوق.

ووفقا للباحثين، يؤدي داء السكري من النوع الثاني المصحوب بارتفاع ضغط الدم إلى خفض حساسية التذوق للمذاقين الحلو والمالح إلى نحو الثلث، فضلا عن تشويه إدراك الطعام ودفع المرضى، دون وعي، إلى اختيار أطعمة أقل صحة.

وتقول الدكتورة أناستاسيا نوفيكوفا: "يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري إلى إلحاق الضرر ببراعم التذوق المسؤولة عن الإحساس بالمذاق الحلو من خلال عملية الغَلكَزة، إذ يعمل فائض الغلوكوز على تعديل البروتينات السطحية في براعم التذوق المتخصصة، ما يقلل قدرتها على الارتباط بجزيئات السكر. أما ارتفاع ضغط الدم، فيؤثر في الدورة الدموية الدقيقة داخل براعم التذوق ويقلل وصول الأكسجين إليها، كما قد يؤثر في حاسة التذوق من خلال بعض أدوية خفض ضغط الدم. ومع ذلك، لم يسبق لأحد أن درس كيفية تفاعل هذه الآليات معا، ودور صحة الأسنان في ذلك".

وشملت الدراسة 70 مريضا تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما، كان 40 منهم يعانون من داء السكري وارتفاع ضغط الدم معا. وأظهرت النتائج أن عتبة إدراك المذاق الحلو لدى المرضى المصابين بالحالتين ارتفعت بمقدار 2.9 مرة، فيما ارتفعت عتبة إدراك المذاق المالح بمقدار 3.5 مرة، مقارنة بغير المصابين بهما.

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون مفارقة تتمثل في أنه كلما تدهورت حاسة التذوق لدى المرضى، زادت رغبتهم في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة. لكن النتيجة الأكثر إثارة للدهشة ارتبطت بفقدان الأسنان، إذ تبين أن عدد الأسنان المفقودة يرتبط ارتباطا مباشرا بحدة اضطرابات التذوق. فقد كانت عتبات التذوق لدى المرضى الذين فقدوا أكثر من ستة أسنان أعلى بكثير من تلك المسجلة لدى المرضى الذين فقدوا ثلاثة أسنان أو أقل.

وتقول البروفيسورة يلينا بوليتشيوفا، من جامعة بطرسبورغ الطبية الأولى: "كلما تدهورت حاسة التذوق لدى المريض، زادت رغبته في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة. وهذا يخلق حلقة مفرغة، إذ يؤدي فقدان حاسة التذوق إلى زيادة استهلاك الأطعمة غير الموصى بها، ما يفاقم بدوره داء السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد أثبتنا لأول مرة أن التوصيات الغذائية القياسية قد تكون غير فعالة إذا لم تؤخذ هذه الظاهرة في الاعتبار. وللحصول على الإحساس المعتاد بالمذاق، يزيد المرضى دون وعي من استهلاك الملح والسكر، ما قد يقوّض جهود خبراء التغذية".