وفاة زوج الفنانة لورا خليل بحادث مأساوي في غانا

خبرني - فُجعت الفنانة اللبنانية لورا خليل بوفاة زوجها نجيب عقيقي، إثر حادث مفاجئ ومأساوي وقع أثناء وجوده في غانا، منهياً بذلك حياة زوجية استمرت لأكثر من عقدين.

ورحل عقيقي تاركاً زوجته وأبناءهما الثلاثة، بعد تعرضه لصعقة كهربائية قوية أودت بحياته على الفور.

فقد تسربت المياه إلى المكان الذي كان يوجد فيه عقيقي، في وقت كان هناك مصدر للتيار الكهربائي متصل بالمياه، ما أدى إلى تعرضه لصعقة كهربائية شديدة داخل المياه، فارق على إثرها الحياة، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وكانت لورا خليل قد تزوجت من نجيب عقيقي عام 2005، وحرص الزوجان طوال أكثر من 20 عاماً على إبقاء تفاصيل حياتهما العائلية بعيداً إلى حد كبير عن الأضواء والإعلام. وأثمر زواجهما عن ثلاثة أبناء، هم الشابة رفقا، وشربل جو، والطفلة الصغرى سيينا.

يأتي رحيل عقيقي في وقت كانت فيه لورا خليل تعيش حالة من النشاط والانتعاش الفني، بعد سنوات شهدت تراجعاً في وتيرة إصداراتها وأعمالها الفنية.

وكانت خليل تستعد في الفترة الأخيرة لاستكمال نشاطها الفني، إذ كانت تضع لمساتها الأخيرة على عمل غنائي جديد باللهجة العراقية، قبل أن تفجع برحيل زوجها في الحادث المأساوي الذي وقع في غانا.

يذكر أن لورا خليل هي مطربة لبنانية بدأت مسيرتها الفنية في تسعينيات القرن الماضي، وقدمت خلال مشوارها مجموعة من الأغنيات، ومن أبرز ألبوماتها "أهل الغرام" و"روق أعصابك" و"حكاية".

ابتعدت خليل لفترات عن الساحة الفنية، وارتبط هذا الابتعاد، بانتقالها إلى غانا لمرافقة زوجها ولمّ شمل عائلتها، مع استمرارها في إحياء حفلات للجاليات العربية في أوروبا وكندا وأستراليا.

وفي السنوات الأخيرة، عادت تدريجياً إلى النشاط الفني، وأصدرت عدداً من الأغنيات المنفردة، من بينها "هزوا الأرض" و"محسودة أنا"، قبل أن تطلق أغنية "هسّه" عام 2025.

كما سجلت حضوراً تلفزيونياً لافتاً خلال رمضان 2026، من خلال مشاركتها في برنامج "أكرم من مين" عبر شاشة LBCI.