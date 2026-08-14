خبرني - ارتفع عدد ضحايا انفجار أسطوانة "غاز هيليوم" في مول بالعاصمة المصرية القاهرة إلى 3 أشخاص، وفق وسائل إعلام مصرية .

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن أسطوانة "هيليوم" انفجرت داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول بالتجمع الخامس في القاهرة، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، إضافة إلى نشوب حريق محدود داخل المحل.

وأضافت أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق، مشيرة إلى تضرر واجهات بعض المحال المجاورة.

ونفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط مصعد في المول.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان قوله إنه جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، واستقبال 11 مصابا في مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما نقل 6 مصابين إلى مستشفيات قريبة من موقع الحادث.