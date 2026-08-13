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الأهلي يعبر الدرعية.. والقادسية يقلب الطاولة على الشباب

  • 13 أغسطس 2026
  • 23:59
الأهلي يعبر الدرعية والقادسية يقلب الطاولة على الشباب

استهل الأهلي مشواره في دوري "روشن" السعودي للمحترفين بفوز صعب على الصاعد الدرعية بينما قلب القادسية الطاولة على الشباب في الجولة الأولى من المسابقة يوم الخميس.

سجل إدوارد سبيرتسيان هدف فوز للأهلي بعد مرور 25 دقيقة في شباك مضيفه الدرعية على ملعب "الأول بارك" ليحقق ثالث الدوري السعودي الموسم الماضي أول انتصاراته في النسخة الحالية من المسابقة.

وفي الرياض كذلك انتفض القادسية وقلب الطاولة على الشباب وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ تقدم همام الهمامي لأصحاب الأرض بعد مرور ربع ساعة من اللعب، لكن محمد أبو الشامات سجل هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 80 ظهر المكسيكي جوليان كينيونيس هداف النسخة الماضية من المسابقة ووقع على أول أهدافه في الموسم الحالي ثم أضاف تركي العمار الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وكانت النسخة الجديدة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين قد انطلقت يوم الخميس بفوز الحزم على مضيفه أبها بهدفين مقابل هدف.

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