الأردن.. جد يحتفل بحفيدته ثم يودّع نجله في يوم واحد

خبرني - تحولت فرحة عائلة الساحوري بحفيدتهم الجديدة إلى مأساة موجعة، بعد وفاة والد الطفلة، لؤي طلال الساحوري، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده لدى والده.

وبحسب ما تم تداوله، كان لؤي قد اصطحب ابنته إلى منزل جدها، طلال الساحوري، ليؤذن في أذنها. إلا أن لؤي شعر لاحقا بألم وتعب في صدره، فجرى طلب الدفاع المدني لنقله، لكنه فارق الحياة أثناء الطريق إلى المستشفى.

وتداولت العائلة كلمات مؤثرة لوالد لؤي، طلال الساحوري، الذي كان قد نشر قبل ذلك تهنئة مؤثرة بحفيدته، قبل أن ينشر لاحقا نعي نجله.

ونعى ذوو الفقيد لؤي طلال الساحوري، معلنين أن جثمانه سيوارى الثرى بعد صلاة الجمعة من مسجد آل مكتوم إلى مقبرة الهاشمية في محافظة الزرقاء، فيما تقبل التعازي يومي الجمعة والسبت في المدرسة الشاملة للبنين في حي معصوم.