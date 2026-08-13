خطوبة الدكتور عمر رياض أبو قرع

خبرني - في أجواء من الفرح والسرور، أقيمت في العاصمة عمان، يوم السبت الموافق 8/8/2026، وفي قاعة حبيبه للاحتفالات، جاهة وخطوبة الدكتور عمر رياض يوسف أبو قرع، بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأنسباء.

وبهذه المناسبة السعيدة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عائلة أبو قرع وعائلة العريس، وإلى أهل العروس ابو الرب الكرام، سائلين المولى عز وجل أن يبارك للخطيبين، ويوفقهما لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل خطوبتهما بداية حياة سعيدة مليئة بالمحبة والهناء.

متمنين لهما خطوبة سعيدة ومباركة، وأن يديم الله الأفراح حليفة دياركم العامرة.

ألف مبارك، وبالرفاه والبنين إن شاء الله.