هالاند يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

خبرني - حصل النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على أربع شهادات جديدة من موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كونه أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك خلال 111 مباراة فقط.

وأحرز هالاند هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 2 ديسمبر الماضي في شباك فولهام ليصبح أسرع لاعب يصل إلى المئوية الأولى في المسابقة.

ويعتبر هالاند أكثر من سجل في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي وذلك في 2022-2023 حيث هز الشباك 36 مرة في 38 مباراة ليحطم رقم محمد صلاح التاريخي، كما أصبح أكثر من سجل أهدافاً في موسم واحد من المسابقة متفوقاً على أندي كول وآلان شيرر.