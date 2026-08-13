البلجيكي دوكو يجدد عقده مع مانشستر سيتي

خبرني - وقّع جيريمي دوكو، اليوم الخميس، عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي، بعد أن رسخ مكانته كواحد من أفضل وأكثر لاعبي الأجنحة إثارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط اللاعب الدولي البلجيكي بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2031، وكان قد انضم إلى الفريق قادمًا من نادي رين الفرنسي عام 2023.

وقال دوكو إنه يشعر بالاستقرار في السيتي ويتطلع إلى اللعب تحت قيادة المدرب الجديد، الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي تعتمد خطته بشكل كبير على لاعبي الأجنحة.

وأضاف دوكو: "أسلوبه في كرة القدم من النوع الذي نحبه، وهذا أمر مثير للاعبين".

وسجّل اللاعب البالغ 24 عاما 22 هدفا وقدّم 34 تمريرة حاسمة في 131 مباراة مع سيتي، مساهما في إحرازه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس إنجلترا وكأس الرابطة.

وخاض دوكو 48 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا بما فيها كأس العالم الأخيرة.