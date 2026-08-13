5 ميزات جديدة حصرية لهواتف بيكسل 11 وبيكسل 11 برو

خبرني - كشفت "غوغل" رسميًا عن جيلها الجديد من هواتف "بيكسل" خلال فعاليات Made by Google 2026، وبينما تبدو هواتف بيكسل 11 وبيكسل 11 برو وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold متشابهة إلى حد كبير مع إصدارات العام الماضي من حيث التصميم، فإنها تحصل على مجموعة من الترقيات الجديدة، سواء على مستوى الكاميرات أو معالج Tensor أو سرعة الشحن.

وكعادتها، تحتفظ "غوغل" بعدد من الميزات الجديدة لتكون حصرية لهواتف بيكسل الأحدث في بداية طرحها، قبل أن تصل بعض هذه المزايا لاحقًا إلى أجهزة بيكسل الأقدم عبر تحديثات Pixel Drop.

وهذا العام، تشمل أبرز الميزات الحصرية Magic Capture وCreator Suite وCamera Looks وHiLight، إلى جانب ميزة Instant Night Sight للتصوير الليلي الأسرع، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear" واطلعت عليه "العربية Business".

1. HiLight.. إشعارات مضيئة مدعومة بـ جيميناي

تعد HiLight من أبرز الإضافات الجديدة في سلسلة بيكسل 11، وهي الميزة التي كان يُشاع سابقًا أنها ستأتي باسم "Pixel Glow".

وتحوّل "غوغل" وحدة إضاءة LED الموجودة في الهاتف إلى ما يشبه ضوء إشعارات متطورًا، إذ يمكنها الإضاءة عند وصول مكالمات، كما تتوهج عندما يكون الهاتف يستمع إلى أمر من جيميناي وينفذه.

ويمكن للمستخدم كذلك تخصيص لون معين للضوء عند اتصال أحد جهات الاتصال المفضلة.

لكن هناك نقطة مهمة: HiLight متاحة فقط في هواتف Pixel 11 Pro، ولا تدعمها النسخة الأساسية من Pixel 11، كما أن أجهزة Pixel الأقدم تفتقر إلى مكونات LED اللازمة لتشغيلها، ما يعني أنها قد تظل حصرية لأجهزة Pro لفترة طويلة.

2. Magic Capture.. حوّل الفيديو إلى صور عالية الجودة

تقدم "غوغل" أيضًا ميزة Magic Capture التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور ثابتة عالية الجودة من مقاطع الفيديو.

وبمجرد تصوير لحظة معينة، تستخدم الميزة تقنيات الذكاء الاصطناعي على الجهاز إلى جانب نماذج جيميناي لاستخراج صور بدقة 12 ميغابكسل من الفيديو.

ولا تكتفي Magic Capture باختيار الإطارات المناسبة، بل يمكنها أيضًا إزالة الضبابية تلقائيًا واقتصاص الصور لتصبح جاهزة للمشاركة.

وهذا يجعل تصوير الفيديو وسيلة للحصول على صور ثابتة جيدة لاحقًا، بدلًا من محاولة التقاط الصورة المثالية في اللحظة نفسها.

3. Camera Looks.. وداعًا لـ"شكل Pixel" التقليدي

لطالما اشتهرت هواتف بيكسل بمعالجة صور ذات طابع بصري مميز، لكن "غوغل" تمنح المستخدمين الآن مساحة أكبر لتغيير هذا المظهر عبر ميزة Camera Looks.

وتوفر الميزة مجموعة من الأنماط التي يمكن الاختيار بينها قبل التقاط الصور، بما يسمح للمستخدم بتحديد الطابع البصري الذي يريده بدل الاعتماد على معالجة Pixel التقليدية.

وتشمل الخيارات الأساسية:

- Natural.

- Shadows.

- Vanilla.

إضافة إلى ستة أنماط أخرى هي:

- Digi.

- Black Tie.

- Minimal.

- Editorial.

- Classic.

- Velvet.

وبذلك يمكن للمستخدم اختيار أسلوب الصورة مباشرة من تطبيق الكاميرا.

4. Creator Suite.. Pixel 11 يتحول إلى استوديو لصناع المحتوى

تراهن "غوغل" بقوة على صناع المحتوى، ولهذا أضافت إلى Pixel 11 مجموعة أدوات جديدة تحت اسم Creator Suite.

وتتيح الميزة استخدام Teleprompter على الشاشة أثناء تصوير الفيديو، بحيث يستطيع المستخدم قراءة النص والتحدث إلى الكاميرا دون الحاجة إلى حفظ المحتوى بالكامل.

كما يتم حفظ المقاطع المصورة داخل مجلدات مخصصة للمشروعات، بدلًا من اختلاطها ببقية الصور ومقاطع الفيديو في المعرض.

وبعد الانتهاء من التصوير، يمكن استخدام أداة Storyboard لترتيب المقاطع وقصها وتحريرها قبل إجراء اللمسات النهائية.

كما يمكن للمستخدم جعل وضع الفيديو هو الوضع الافتراضي عند فتح تطبيق الكاميرا، وهو ما قد يوفر وقتًا مهمًا لصناع المحتوى الذين يصورون مقاطعهم باستمرار.

5. Instant Night Sight.. تصوير ليلي أسرع بـ 4.5 مرة

تحصل هواتف Pixel 11 كذلك على نسخة محسنة من ميزة Night Sight الشهيرة.

وتعتمد "غوغل" على خوارزميات جديدة لتقليل الوقت اللازم لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، إذ تقول إن Instant Night Sight يمكنها التقاط الصور بمعدل أسرع يصل إلى 4.5 مرة مقارنة بالأجيال السابقة.

وتستهدف الميزة واحدة من أبرز مشكلات التصوير الليلي، وهي اضطرار المستخدم إلى تثبيت الهاتف لفترة أطول حتى تنتهي عملية التقاط الصورة ومعالجتها.

مزايا إضافية حصرية في البداية

وبجانب هذه الميزات الخمس، تحصل هواتف Pixel 11 أيضًا على إمكانية استخدام Circle to Search والترجمة مباشرة من داخل تطبيق الكاميرا، ما يسمح للمستخدم بالتعرف على الأشياء أو البحث عنها وترجمة النصوص دون مغادرة تجربة التصوير.

وتتوفر هواتف Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL للطلب المسبق اعتبارًا من 12 أغسطس 2026، بأسعار تبدأ من 899 دولارًا للنسخة الأساسية، و1,099 دولارًا لـ Pixel 11 Pro، و1,299 دولارًا لـ Pixel 11 Pro XL.