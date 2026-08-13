لافروف يحذر: روسيا ستختار أهدافها للرد على استهداف سفنها

خبرني - اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتحاد الأوروبي اختار "مساراً خطيراً للغاية" عبر ما وصفه بفرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي علم على أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، محذراً من "رد روسي".

وقال وزير الخارجية الروسي في مقابلة مع قناة "فيستي" الروسية، الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين كان واضحاً في التأكيد أن موسكو سترد "بالمثل" على ما وصفه بـ"النهب والقرصنة"، موضحاً أن "الرد الروسي لن يكون بالضرورة في المناطق البحرية ذاتها التي قد تُتخذ فيها إجراءات ضد السفن الروسية".

كما أردف: "سنختار الأهداف بأنفسنا. وستكون الأهداف هي السفن التي تعمل لصالح الدول التي أعلنت رسمياً أن النهب والقرصنة هما سياستها. سنقرر نحن كيف نتعامل مع هذه السفن"، منتقداً ما وصفه بإصرار بروكسل على وضع قراراتها فوق قواعد القانون الدولي، معتبراً أن هذا التوجه يعكس "سمة مميزة للنخب الأوروبية الحالية"، بحسب تعبيره.

بوتين يهدد بالرد

أتت تصريحات لافروف بعد تهديد مباشر أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بالرد على أي محاولات غربية لاعتراض أو احتجاز سفن تجارية روسية، في ظل تحركات أوروبية تستهدف السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل".

وقد قال بوتين خلال إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا، إن موسكو "ستضطر للرد بالمثل"، مضيفاً: "سنتحرك حيثما نرى نحن ذلك ضرورياً ومناسباً، في أي مكان".

كان بوتين قد وصف الإجراءات الغربية الرامية إلى تقييد حركة سفن روسية أو مصادرتها بأنها "قرصنة وسرقة"، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً للقانون البحري الدولي.

ويُستخدم مصطلح "أسطول الظل" للإشارة إلى شبكة من السفن وشركات الشحن التي تقول الدول الغربية إنها تُستخدم لمساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، ولا سيما القيود المرتبطة بتصدير النفط.

وفي نهاية يوليو، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عائدات النفط الروسي، وشملت إجراءات إضافية ضد سفن مرتبطة بما تصفه بروكسل بـ"أسطول الظل".

كما شهدت الأشهر الأخيرة تحركات أوروبية ضد عدد من السفن التي يُشتبه في ارتباطها بهذه الشبكة. وفي إحدى الحالات، أعلنت السويد اعتزامها تسليم أوكرانيا سفينة شحن احتجزتها في مارس، بعدما قالت كييف إنها كانت تنقل شحنة من القمح الأوكراني المسروق من مناطق تسيطر عليها روسيا.