تركيا تدعو أميركا للضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة السلام

خبرني - دعت تركيا، الخميس، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط "حقيقية" على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية الحالية لا تعكس توجهاً نحو استكمال مسار التسوية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في مدينة العلمين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يظهر في كل مرحلة، وفق تعبيره، عدم اهتمامه بخطة السلام.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم جهود الوساطة والخطوات الإيجابية التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، معتبراً أن إسرائيل تواصل اتخاذ خطوات سلبية بدلاً من التحرك باتجاه السلام.

دعوة لواشنطن

وطالب فيدان الإدارة الأميركية بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، بهدف ثنيها عما وصفها بمساعي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لضمان تطبيق المراحل المتفق عليها في خطة السلام، مؤكداً أن مستقبل غزة لا يرتبط باستقرار الشرق الأوسط وحده، بل ستكون له انعكاسات على الاستقرار العالمي.

وأشاد وزير الخارجية التركي بالدور المصري والجهود التي تبذلها القاهرة من أجل تحقيق السلام، مشيراً إلى وجود تنسيق وثيق بين مصر وتركيا بشأن قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وأوضح أن مباحثاته في مصر تضمنت جلسة خاصة لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية التي تعتبرها القاهرة وأنقرة مخالفة للقانون الدولي.

وتأتي تصريحات فيدان وسط تجدد الجدل بشأن تنفيذ خطة غزة، لاسيما بعد تأكيد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل.

في المقابل، كان مسؤول في "مجلس السلام" أكد هذا الأسبوع أن خطة غزة لا تزال سارية، وأن المناقشات مع الجانب الإسرائيلي مستمرة، موضحاً أن إسرائيل لن تكون مطالبة باتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل التحقق من تنفيذ الإجراءات المطلوبة ميدانياً.