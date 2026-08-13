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رونالدو يعود للنصر بعد زواجه بصبغة شعر جديدة

  • 13 أغسطس 2026
  • 22:08
رونالدو يعود للنصر بعد زواجه بصبغة شعر جديدة

خبرني - ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصبغة شعر جديدة في عودته إلى نادي النصر بعد أيام من زواجه من شريكته جورجينا رودريغيز.

وكان رونالدو أعلن زواجه من شريكته الأرجنتينية يوم الثلاثاء الماضي عبر نشر صورة تظهر كفيهما وخاتم الزواج على إصبع الخنصر الأيسر لكل منهما.


وهذه العودة هي الأولى لرونالدو منذ نهاية الموسم الماضي بفوزه بدوري روشن السعودي وخوضه كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده قبل الخروج من ثمن النهائي أمام إسبانيا.

وظهر رونالدو في الصور ويبدو لون شعره مائلاً للأحمر والبني في شكل جديد لم يعهده المتابعون.

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