حكمان أردنيان يديران نهائي كأس سوريا لكرة السلة

خبرني - يدير الحكمان الأردنيان محمد الطراونة وأحمد ملكاوي، اليوم الخميس، المباراة النهائية لكأس سوريا للرجال بكرة السلة، والتي تجمع فريقي الاتحاد أهلي حلب وحمص الفداء، عند الساعة 8:00 مساء، في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق.

ويأتي اختيار الحكميْن الأردنيين لإدارة المباراة النهائية، تأكيداً على الثقة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية الأردنية، وما تتمتع به من حضور مميز على الساحة الخارجية، في ظل المستويات التي يقدمها الحكام الأردنيون في مختلف الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وتعد مشاركة الطراونة وملكاوي في إدارة النهائي امتداداً لحضور التحكيم الأردني في البطولات والمنافسات الخارجية، وتعكس المكانة التي وصل إليها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي