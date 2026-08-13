عطوة اعتراف لمدة شهرين.. وشرط بعدم تكفيل السائق المتسبب بوفاة شاب في عمّان

خبرني - توجهت جاهة من شيوخ ووجهاء ومخاتير من آل شحادة، برئاسة الشيخ أمين الحوامدة، اليوم الخميس، إلى ديوان آل الطويل، على خلفية حادث الدهس الذي أودى بحياة الشاب مصطفى علاء الطويل في العاصمة عمّان.

وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من أبناء آل الطويل، يتقدمهم الشيخ عقاب أبو شاور، حيث جرى التداول في تداعيات الحادث وما ترتب عليه.

وقدم آل الطويل عطوة اعتراف لمدة شهرين، مشترطين عدم تكفيل السائق المتسبب بالحادث أو تقديم أي كفالة له خلال مدة العطوة.

وكان حادث دهس وقع مساء الاثنين الماضي في العاصمة عمّان، وأسفر عن وفاة الشاب مصطفى علاء الطويل، البالغ من العمر 24 عاماً.