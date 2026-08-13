كاسيميرو مستغرباً: كيف يلعب ميسي بعد وفاة والده بأيام ؟

خبرني - أبدى البرازيلي كاسيميرو لاعب إنتر ميامي الأميركي احترامه تجاه زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي خاض مباراة ليون بعد 5 أيام فقط من وفاة والده، مشيراً إلى أنه لم ير في حياته مثل هذا الموقف الذي يعكس جديته والتزامه تجاه الفريق.

وفارق خورخي ميسي الحياة يوم السبت الماضي عن عمر 68 عاماً، وظهر ابنه ليونيل في مباراة ليون صباح يوم الخميس عقب حضوره جنازة والده الراحل.



وقال كاسيميرو للصحافيين عقب المباراة: ميسي مثل أعلى للجميع، نعرف تماماً أنه يعيش أوقاتاً صعبة بسبب وفاة والده لكنه أظهر التزامه ليس تجاهنا كلاعبين فقط بل تجاه الفريق كذلك وهذا أمر رائع.

وتابع: الحقيقة لم أر في حياتي شيئاً كهذا، لكن كل ما علينا فعله هو أن نقدم له الشكر لكونه تجاوز أحزانه وجاء ليلعب المباراة. هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم إذا لم يكن الأعظم.