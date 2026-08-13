*
السبت: 15 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السعودية: سنقف دائمًا لدعم العراق

  • 13 أغسطس 2026
  • 21:36
السعودية سنقف دائمًا لدعم العراق

خبرني - قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن المملكة "ستقف دائما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره"، مؤكدا مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وجاءت تصريحات الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله في الرياض مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري.

وبحث الجانبان العلاقات السعودية العراقية في المجالين العسكري والدفاعي، إلى جانب التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

زوجة حسام حسن تكشف تفاصيل مشاجرتها مع طليقته (فيديو)
زوجة حسام حسن تكشف تفاصيل مشاجرتها مع طليقته (فيديو)
  • 2026-08-15 12:07
لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام
لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام
  • 2026-08-11 22:47
الأمن ينشر عقوبة معيقي حركة السير أو معرّضي الركاب للخطر
الأمن ينشر عقوبة معيقي حركة السير أو معرّضي الركاب للخطر
  • 2026-08-09 10:50
عاجل : اتفاق مكة .. رسائل عميقة متعددة الاتجاهات
عاجل : اتفاق مكة .. رسائل عميقة متعددة الاتجاهات
  • 2026-08-07 19:31
روبيو: تقدم في محادثات النووي الإيراني ومفاوضات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
روبيو: تقدم في محادثات النووي الإيراني ومفاوضات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
  • 2026-08-04 18:43
الاردن .. الحكومة تتحرك ميدانيا في معبر الكرامة لإزالة معيقات الترانزيت
الاردن .. الحكومة تتحرك ميدانيا في معبر الكرامة لإزالة معيقات الترانزيت
  • 2026-08-04 18:08