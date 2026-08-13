مصر.. قتيلان و12 مصابا في حريق وانفجار بمول في التجمع بالقاهرة

خبرني - قُتل شخصان وأصيب 12 آخرون في حريق وانفجار داخل مطعم بمركز تجاري في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، اليوم الخميس، وفق ما أفادت به صحف مصرية.

وتختلف الروايات المحلية حول ما حدث أولا، فـ"اليوم السابع" قالت إن السبب انفجار أسطوانة غاز، بينما ذكرت تقارير أخرى أن المصعد سقط أولا ثم اندلع الحريق.



وأضافت "اليوم السابع" أن غرفة عمليات النجدة (الدفاع المدني) تلقت بلاغا من الأهالي، وأن جثماني الضحيتين نُقلا إلى المستشفى إلى جانب المصابين.

وكانت حصيلة أولية أوردتها الصحيفة قد تحدثت عن وفاة شخص وإصابة آخرين قبل ارتفاع العدد.



بدورها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الحادث وقع في التجمع الخامس، وأن الإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الإسعاف دفعتا بـ10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف إلى الموقع.

وأضافت الصحيفة أن "حالة الطوارئ القصوى" أُعلنت في محيط المنطقة، بهدف تطويق النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات والمحال المجاورة داخل المجمع التجاري.

وأشارت إلى أن قوات الإنقاذ مشّطت الموقع للتأكد من خلوه من عالقين وسط الدخان الكثيف، بينما فرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول المنطقة لإبعاد المواطنين وتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف.



ووثقت مقاطع فيديو متداولة آثار دمار وحطام داخل أحد المطاعم في المول، مع تناثر أجزاء من الواجهة ومحتويات المطعم في محيط المكان، وانتشار فرق الحماية المدنية والأمن حول المبنى.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن ملابسات الحادث.



