بعد زواجه من جورجينا.. أشهر النساء في حياة كريستيانو رونالدو - صور

خبرني - بعد سنوات طويلة تصدّر خلالها كريستيانو رونالدو عناوين الصحافة العالمية بسبب إنجازاته داخل الملعب، كان الجانب العاطفي من حياته حاضرًا أيضًا في دائرة الاهتمام، خصوصًا مع ارتباط اسمه بعدد من عارضات الأزياء والممثلات ونجمات الشهرة.

ومع زواجه من جورجينا رودريغيز في مراسم مدنية خاصة بمدينة كاشكايش البرتغالية يوم 11 أغسطس/آب 2026، يعود تاريخ علاقاته العاطفية إلى الواجهة من جديد، بعدما أصبح الزواج خاتمة مرحلة امتدت لنحو عقد من الارتباط بينه وبين جورجينا.

وخلال مسيرته، لم تكن كل الأسماء التي ارتبطت برونالدو متساوية من حيث طبيعة العلاقة؛ فبعضها كان علاقات عاطفية مؤكدة، بينما بقيت أسماء أخرى في نطاق الشائعات أو التكهنات الصحفية، وهو فارق مهم عند استعراض تاريخ حياته الخاصة.

جوردانا جاردال.. أولى علاقات رونالدو في بداية الشهرة

قبل أن يتحول كريستيانو رونالدو إلى واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، كانت حياته الخاصة بعيدة نسبيًا عن الأضواء، لكن علاقته بعارضة الأزياء البرازيلية جوردانا جاردال كانت من أوائل العلاقات التي حظيت باهتمام الإعلام.

جوردانا هي شقيقة المهاجم البرازيلي ماريو جاردال، الذي لعب إلى جانب رونالدو في سبورتينغ لشبونة، وهو ما جعل التعارف بينهما مرتبطًا بالمرحلة المبكرة من مسيرة النجم البرتغالي.

وبحسب التقارير التي تناولت تلك الفترة، بدأت العلاقة في عام 2003، في وقت كان رونالدو لا يزال لاعبًا صاعدًا في سبورتينغ لشبونة، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ولم تكن جوردانا وقتها مجرد اسم عابر في الصحافة؛ إذ مثّلت إحدى أولى المرات التي بدأ فيها الإعلام يتعامل مع رونالدو باعتباره نجمًا تتجاوز شهرته حدود الملعب.

وانتهت العلاقة مع بداية انتقال رونالدو إلى مرحلة جديدة في مسيرته، لتصبح جوردانا واحدة من الأسماء المرتبطة بسنواته الأولى قبل الشهرة العالمية.

ميرشي روميرو.. علاقة ارتبطت بمرحلة مانشستر يونايتد

بعد انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد، اتسعت دائرة الاهتمام بحياته الخاصة، وبرز اسم عارضة الأزياء والمقدمة التلفزيونية البرتغالية ميرشي روميرو.

كانت روميرو تكبر رونالدو بتسع سنوات، وأصبحت علاقتهما من أبرز العلاقات التي ارتبطت باسمه في منتصف العقد الأول من الألفية.

واستمرت العلاقة لأكثر من عام بين 2005 و2006، وخلالها كان رونالدو يخطو خطواته الأولى نحو التحول من لاعب موهوب في مانشستر يونايتد إلى أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

وانتهت العلاقة في عام 2006، لكن روميرو عادت بعد سنوات للحديث عن تلك الفترة، ووصفت رونالدو بأنه كان شخصًا مهمًا في حياتها، ما أبقى العلاقة حاضرة في سجل علاقاته القديمة.

سورايا تشيفاس.. علاقة قصيرة في عام 2006

في عام 2006، ارتبط اسم رونالدو بالممثلة البرتغالية سورايا تشيفاس، في فترة كان فيها اللاعب يرسخ مكانته داخل مانشستر يونايتد.

وكانت تشيفاس من الوجوه المعروفة في الوسط الفني البرتغالي، ما جعل ارتباط اسمها برونالدو يحظى باهتمام الصحافة المحلية.

لكن العلاقة لم تستمر طويلًا، ولم تتحول إلى واحدة من العلاقات الطويلة في حياة اللاعب، لتبقى ضمن الارتباطات القصيرة التي عرفها خلال السنوات الأولى من شهرته.

وتكشف هذه المرحلة كيف بدأ رونالدو يتحول تدريجيًا إلى شخصية تتجاوز شهرتها كرة القدم؛ فأي ظهور له برفقة شخصية معروفة كان كفيلًا بجذب اهتمام الصحافة.

جيما أتكينسون.. علاقة قصيرة تحولت إلى ذكريات طريفة

في عام 2007، ارتبط رونالدو بالممثلة وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون، وكانت العلاقة واحدة من أشهر قصصه العاطفية خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد.

في ذلك الوقت، كانت أتكينسون قد اكتسبت شهرة من خلال أعمالها التلفزيونية، بينما كان رونالدو يعيش فترة صعود استثنائية مع النادي الإنجليزي.

لكن اللافت أن أتكينسون تحدثت بعد سنوات عن علاقتهما بطريقة بعيدة عن الصورة التقليدية التي كانت ترسمها صحافة المشاهير حول مواعدة نجم عالمي.

وكشفت في مقابلة لاحقة أن موعدهما الأول كان بسيطًا للغاية؛ إذ قضيا الوقت في منزلها يشربان الشاي ويشاهدان مسلسل Only Fools and Horses، وهو ما أعطى القصة جانبًا طريفًا بعيدًا عن حياة البذخ التي ارتبطت لاحقًا بصورة رونالدو.

وبعد انتهاء العلاقة، قالت أتكينسون إنها رفضت عروضًا مالية للتحدث بسوء عن رونالدو، مؤكدة أنها لم تكن تملك ما تقوله ضده.

وأصبحت هذه التصريحات من أبرز ما بقي من قصة علاقتهما، خاصة أنها قدمت صورة مختلفة عن علاقة نجم كرة القدم بحبيبته السابقة.

بيباشا باسو.. صورة أشعلت شائعة ارتباط

في العام نفسه، ظهر اسم نجمة بوليوود بيباشا باسو إلى جانب رونالدو، لكن هذه المرة لم تكن القصة علاقة عاطفية مؤكدة.

التقى الثنائي خلال فعالية مرتبطة بالإعلان عن عجائب الدنيا السبع الجديدة في البرتغال، وانتشرت صور لهما أثارت تكهنات واسعة حول طبيعة العلاقة بينهما.

لكن باسو نفت أن تكون هناك علاقة رومانسية، وأوضحت أن الصورة التي أثارت الجدل لا تعكس طبيعة علاقتهما الحقيقية.

لذلك تبقى بيباشا من الأسماء التي ارتبطت برونالدو إعلاميًا أكثر مما ارتبطت به عاطفيًا بشكل مؤكد، وهو نموذج واضح للفرق بين العلاقة المثبتة والشائعة التي تصنعها صور المشاهير.

باريس هيلتون.. ليلة واحدة أشعلت الصحافة العالمية

في عام 2009، انتقل اهتمام الصحافة إلى علاقة محتملة بين رونالدو ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية باريس هيلتون.

ظهر الاثنان معًا في كاليفورنيا في وقت كان رونالدو قد أصبح فيه أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، بينما كانت هيلتون واحدة من أكثر الشخصيات حضورًا في صحافة المشاهير.

وأثارت لقاءاتهما تكهنات واسعة بشأن وجود علاقة عاطفية، خاصة أن الاثنين كانا من أكثر الأسماء شهرة في مجاليهما.

لكن القصة لم تتحول إلى علاقة طويلة أو معلنة، وبقيت ضمن أكثر اللقاءات التي أثارت اهتمام الصحافة في حياة رونالدو العاطفية.

والأهم أن هذه المرحلة جاءت بالتزامن مع انتقال رونالدو إلى ريال مدريد، وهي الفترة التي تضاعفت فيها شهرته العالمية، وبالتالي أصبح كل ظهور له مع امرأة مشهورة مادة جاهزة لعناوين الصحف.

لوانا بيليتي.. شقيقة لاعب كرة قدم في دائرة الاهتمام

في 2009 أيضًا، ارتبط اسم رونالدو بالبرازيلية لوانا بيليتي، شقيقة لاعب كرة القدم السابق جوليانو بيليتي.

وكانت هذه العلاقة قصيرة نسبيًا، ولم تتحول إلى قصة طويلة مثل علاقته اللاحقة بإيرينا شايك.

لكن وجود لوانا في حياة رونالدو جاء خلال فترة مختلفة تمامًا؛ فقد كان النجم البرتغالي وقتها قد انتقل إلى ريال مدريد وأصبح واحدًا من أهم لاعبي العالم، وهو ما جعل حياته الخاصة أكثر عرضة للمراقبة الإعلامية.

ومع تزايد شهرة رونالدو، أصبح من الصعب أن تمر أي علاقة أو ظهور عاطفي له بعيدًا عن عدسات الصحافة.

كيم كارداشيان.. شائعة جمعت نجم الكرة ونجمة تلفزيون الواقع

في عام 2010، ظهر اسم كيم كارداشيان ضمن قائمة النساء اللواتي ارتبط اسمهن برونالدو.

وتحدثت تقارير في ذلك الوقت عن لقاء جمع الثنائي في مدريد، بل ذهبت بعض الروايات إلى الحديث عن تبادلهما القبلات خلال لقاء خاص.

لكن لم تتحول هذه القصة إلى علاقة عاطفية معلنة، كما أن كارداشيان لم تقدم تأكيدًا واضحًا بشأن وجود ارتباط بينهما.

ولهذا، فإن إدراج اسمها في تاريخ رونالدو العاطفي يجب أن يكون باعتباره شائعة ارتباط حظيت باهتمام إعلامي كبير، وليس باعتبارها علاقة مؤكدة.

وهذه ليست حالة استثنائية في حياة رونالدو؛ فكلما ظهر مع نجمة عالمية، كان الإعلام يذهب سريعًا إلى السؤال نفسه: هل بدأت قصة حب جديدة؟

إيرينا شايك.. العلاقة الأطول قبل جورجينا

إذا كانت كثير من العلاقات السابقة لرونالدو قصيرة أو بقيت في إطار الشائعات، فإن إيرينا شايك كانت مختلفة تمامًا.

بدأت علاقة رونالدو بعارضة الأزياء الروسية في نهاية عام 2009، واستمرت قرابة خمس سنوات، لتصبح واحدة من أشهر العلاقات في حياة النجم البرتغالي.

وخلال تلك الفترة، كان الثنائي حاضرًا بقوة في عالم المشاهير، إذ جمع بين نجومية كرة القدم وعالم الموضة.

كانت شايك في الوقت نفسه تبني مكانتها كواحدة من أشهر عارضات الأزياء عالميًا، بينما كان رونالدو يحقق أرقامًا قياسية ويصنع لنفسه مكانة تاريخية مع ريال مدريد.

ظهرا معًا في مناسبات عامة وجلسات تصوير، وتحولت علاقتهما إلى واحدة من أشهر قصص الحب بين نجوم الرياضة والموضة.

وفي عام 2015 انتهت العلاقة، لتغلق واحدة من أطول صفحات حياة رونالدو العاطفية قبل ظهور جورجينا رودريغيز.

وتبقى شايك حتى اليوم من أكثر النساء ارتباطًا بمرحلة رونالدو قبل استقراره الأسري مع جورجينا.

لوتشيا فيالون.. علاقة نفتها بنفسها

بعد انفصال رونالدو عن إيرينا شايك، ظهرت المذيعة الإسبانية لوتشيا فيالون ضمن الأسماء التي ربطتها بها تقارير إعلامية.

لكن فيالون نفت وجود علاقة عاطفية مع رونالدو، وأكدت أن ما جمعهما كان في إطار مهني.

ولهذا، فإن قصتها تختلف عن إيرينا شايك أو جيما أتكينسون؛ فالأدق وضعها ضمن الأسماء التي ارتبطت بها شائعات عاطفية لم تؤكدها صاحبتها.

ويكشف ذلك عن حجم الاهتمام الذي كانت تحظى به حياة رونالدو الخاصة في تلك المرحلة؛ فمجرد ظهوره أو تواصله مع امرأة معروفة كان كافيًا أحيانًا لإطلاق شائعات حول وجود علاقة.

جورجينا رودريغيز.. العلاقة التي تحولت إلى زواج

بعد سنوات من العلاقات القصيرة والشائعات، جاءت جورجينا رودريغيز لتكون الاستثناء الأكبر في حياة رونالدو العاطفية.

بدأت علاقتهما في عام 2016، بعدما التقى الاثنان في مدريد عندما كانت جورجينا تعمل موظفة مبيعات في أحد فروع غوتشي.

ومنذ ذلك الحين، لم تكن جورجينا مجرد شريكة عاطفية لرونالدو، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من حياته العائلية والعامة، ورافقت اللاعب في مراحل مختلفة من مسيرته.

وفي نوفمبر 2017، أنجبت جورجينا ابنتهما ألانا مارتينا، ثم مر الثنائي بتجربة إنسانية شديدة الصعوبة في عام 2022 بعد وفاة ابنهما أثناء الولادة، بينما نجت شقيقته التوأم بيلا إزميرالدا.

وبمرور السنوات، أصبحت جورجينا أمًا حاضرة في حياة أطفال رونالدو الخمسة، كما صنعت لنفسها شهرة مستقلة من خلال عروض الأزياء ووسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الواقع.

وفي أغسطس/آب 2025، أعلن الثنائي خطبتهما بعد سنوات طويلة من العلاقة، في خطوة أنهت جزءًا كبيرًا من التكهنات حول مستقبلهما.

أما الخطوة الأهم فجاءت في 11 أغسطس/آب 2026، عندما تزوج رونالدو وجورجينا في مراسم مدنية خاصة بمدينة كاشكايش في البرتغال، بعد نحو عشر سنوات من بداية علاقتهما.

وجاء الزواج بعيدًا عن حفلات المشاهير الصاخبة، في احتفال خاص يعكس طبيعة العلاقة التي حافظ الثنائي خلالها على قدر كبير من الخصوصية رغم الشهرة العالمية.

من إيرينا شايك إلى جورجينا.. كيف تغيرت حياة رونالدو العاطفية؟

يكشف استعراض علاقات رونالدو عن تحول واضح في حياته الخاصة.

ففي بداياته، ارتبط اسمه بعدد من عارضات الأزياء والممثلات، وكانت بعض العلاقات قصيرة، بينما تحولت لقاءات أخرى إلى شائعات ضخمة دون تأكيد رسمي.

أما علاقة إيرينا شايك فمثلت مرحلة أكثر استقرارًا، قبل أن تأتي جورجينا لتشكل نقطة تحول أكبر، إذ لم تعد العلاقة مجرد قصة حب بين نجمين، وإنما أصبحت حياة عائلية امتدت قرابة عقد كامل وانتهت بالزواج.

وبذلك، يبدو أن زواج رونالدو من جورجينا لا يمثل مجرد فصل جديد في حياته الخاصة، بل خاتمة لمسار طويل من العلاقات التي ظلت لسنوات جزءًا من الصورة الإعلامية للنجم البرتغالي خارج ملعب كرة القدم.