ثلاثةٌ وثلاثون فوجًا من الإنجاز.. و30 فوجًا بين أوائل المملكة.. مدارس الاتحاد تواصل مسيرة التميز في نتائج الثانوية العامة

خبرني - حققت مدارس الاتحاد نتائج متميزة في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدةً حضورها المتواصل في سجل المؤسسات التعليمية التي تضع التميز الأكاديمي في مقدمة أولوياتها.

وتُوّجت نتائج هذا العام بمؤشرات لافتة، أبرزها وصول نسبة النجاح العامة في فرعي البنين والبنات إلى 90%، فيما بلغت نسبة النجاح في فرع البنين 94.3%، و85% في فرع البنات.

وبرزت في النتائج الطالبة لين منتصر ناصر من الحقل الصحي، التي حققت معدلًا بلغ 99.8%، لتتبوأ المرتبة الثانية على مستوى المملكة، فيما أظهرت النتائج حصول89 طالبًا وطالبة على معدلات 90% فما فوق.

وحلّ 11 طالبًا وطالبة من طلبة مدارس الاتحاد – فرع العقبة، ضمن أوائل محافظة العقبة في مختلف الحقول الدراسية، في إنجاز يعكس المستوى الأكاديمي المتميز الذي يحققه طلبة المدارس، ويضاف إلى سجل إنجازاتهم على مستوى المملكة والمحافظات.

ولم تقتصر نتائج التفوق على المسار الوطني، إذ واصل طلبة مدارس الاتحاد تحقيق نتائج متميزة في البرامج والاختبارات الدولية، من بينها Cambridge Checkpoint و APوEST، محققين مستويات مرتفعة تعكس جاهزيتهم للمنافسة في المسارات التعليمية الدولية، وقدرتهم على تحقيق نتائج متقدمة ضمن أنظمة تقييم مختلفة.

وعلى مستوى المواد الدراسية، سجل الطلبة نسب نجاح متميزة، بلغت 100% في التربية الإسلامية، والتاريخ، وعلوم الأرض، ورياضيات الأعمال، والمالية، فيما بلغت نسبة النجاح99% في الفيزياء، و98% في اللغة العربية/ التخصص، واللغة الإنجليزية/ المتقدم، والكيمياء، و93% في الرياضيات/ المتقدم، و92% في الأحياء.



وتعكس هذه النتائج منظومة تعليمية تقوم على المتابعة الأكاديمية، وكفاءة الكوادر التعليمية، وحرص الطلبة على تحقيق أفضل النتائج، لتواصل مدارس الاتحاد مسيرتها في بناء أجيال قادرة على التميز ومواصلة النجاح في مراحلها القادمة.

مبارك لطلبة مدارس الاتحاد هذا الإنجاز، وللكوادر التعليمية والإدارية التي كانت شريكًا أساسيًا في صناعته.

