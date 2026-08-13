قبل حفل نجله بالساحل.. رسالة صوتية من فضل شاكر لجمهوره بمصر

خبرني - طل الفنان اللبناني فضل شاكر على الجمهور المصري للمرة الأولى من خلال رسالة صوتية تُعرض خلال حفل نجله محمد فضل شاكر في الساحل الشمالي.

وحصلت وسائل إعلام محلية مصرية على التسجيل الصوتي المقرر إذاعته قبل انطلاق حفل نجله في الساحل الشمالي بمصر، إذ وجه فضل شاكر من خلاله رسالة إلى جمهوره المصري، قال فيها: «وحشتوني ووحشتني مصر وشعب مصر الطيب الراقي الرائع، حبايبي أنتم، الله يسعد قلبكم».

حفلات فضل شاكر صيف 2026

وعلى جانب آخر، يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لإحياء أولى حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية خلال أغسطس/ آب المقبل، في محطة جديدة ضمن عودته إلى الساحة الفنية.

وكشف مصدر لوسائل إعلام مصرية محلية أن الحفل من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس/ آب، إلا أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي له حتى الآن، موضحًا أن التحضيرات الخاصة بالحفل لا تزال مستمرة، تمهيدًا للكشف عن جميع تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل حفل فضل شاكر في السعودية

وأضاف المصدر أن فضل شاكر يقضي حاليًا إجازته برفقة أسرته في دولة قطر، بعيدًا عن ارتباطاته الفنية، على أن يعود لاستكمال التحضيرات الخاصة بالحفل عقب انتهاء الإجازة.

وتأتي الحفلة المرتقبة في السعودية ضمن الأنشطة الفنية التي يستعد فضل شاكر للعودة من خلالها إلى تقديم حفلات غنائية مباشرة، بعد فترة ابتعد خلالها عن إحياء الحفلات، بينما يترقب الجمهور تفاصيل الموعد ومكان إقامة الحفل خلال الفترة المقبلة.