*
السبت: 15 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • قبل حفل نجله بالساحل.. رسالة صوتية من فضل شاكر لجمهوره بمصر

قبل حفل نجله بالساحل.. رسالة صوتية من فضل شاكر لجمهوره بمصر

  • 13 أغسطس 2026
  • 21:18
قبل حفل نجله بالساحل رسالة صوتية من فضل شاكر لجمهوره بمصر

خبرني - طل الفنان اللبناني فضل شاكر على الجمهور المصري للمرة الأولى من خلال رسالة صوتية تُعرض خلال حفل نجله محمد فضل شاكر في الساحل الشمالي.

وحصلت وسائل إعلام محلية مصرية على التسجيل الصوتي المقرر إذاعته قبل انطلاق حفل نجله في الساحل الشمالي بمصر، إذ وجه فضل شاكر من خلاله رسالة إلى جمهوره المصري، قال فيها: «وحشتوني ووحشتني مصر وشعب مصر الطيب الراقي الرائع، حبايبي أنتم، الله يسعد قلبكم».

حفلات فضل شاكر صيف 2026

وعلى جانب آخر، يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لإحياء أولى حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية خلال أغسطس/ آب المقبل، في محطة جديدة ضمن عودته إلى الساحة الفنية.

وكشف مصدر لوسائل إعلام مصرية محلية أن الحفل من المقرر إقامته خلال شهر أغسطس/ آب، إلا أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي له حتى الآن، موضحًا أن التحضيرات الخاصة بالحفل لا تزال مستمرة، تمهيدًا للكشف عن جميع تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

قبل حفل نجله بالساحل.. رسالة صوتية من فضل شاكر لجمهوره بمصر - صورة 1

تفاصيل حفل فضل شاكر في السعودية

وأضاف المصدر أن فضل شاكر يقضي حاليًا إجازته برفقة أسرته في دولة قطر، بعيدًا عن ارتباطاته الفنية، على أن يعود لاستكمال التحضيرات الخاصة بالحفل عقب انتهاء الإجازة.

وتأتي الحفلة المرتقبة في السعودية ضمن الأنشطة الفنية التي يستعد فضل شاكر للعودة من خلالها إلى تقديم حفلات غنائية مباشرة، بعد فترة ابتعد خلالها عن إحياء الحفلات، بينما يترقب الجمهور تفاصيل الموعد ومكان إقامة الحفل خلال الفترة المقبلة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سيلينا غوميز تواجه اتهامات بالاحتيال .. من مستثمرين دعموها
سيلينا غوميز تواجه اتهامات بالاحتيال .. من مستثمرين دعموها
  • 2026-08-15 14:47
"آدم" يطرب الأردنيين في عمان.. تذاكر الحفل تصل إلى 120 دينارا
  • 2026-08-15 12:01
وعكة صحية تُدخل الفنان السوري سمير سمرة المستشفى
وعكة صحية تُدخل الفنان السوري سمير سمرة المستشفى
  • 2026-08-15 11:41
تحرش وفوضى في حفل محمد رمضان بالساحل.. والفنان يتدخل لحماية الفتيات
تحرش وفوضى في حفل محمد رمضان بالساحل.. والفنان يتدخل لحماية الفتيات
  • 2026-08-15 10:31
دان آدم: طليقة حسام حسن ألقت قهوة ساخنة على وجهي وأبناؤه جذبوني من شعري (فيديو)
دان آدم: طليقة حسام حسن ألقت قهوة ساخنة على وجهي وأبناؤه جذبوني من شعري (فيديو)
  • 2026-08-15 10:20
وفاة ملكة جمال الأرض بوتري أندرياني في يوم ميلادها الـ26
وفاة ملكة جمال الأرض بوتري أندرياني في يوم ميلادها الـ26
  • 2026-08-15 09:35