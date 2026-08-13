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  • تقرير: الجيش الأميركي فقد قرابة 25% من مسيراته "ريبر" في حرب إيران

تقرير: الجيش الأميركي فقد قرابة 25% من مسيراته "ريبر" في حرب إيران

  • 13 أغسطس 2026
  • 21:16
تقرير الجيش الأميركي فقد قرابة 25 من مسيراته ريبر في حرب إيران

خبرني - فقد الجيش الأميركي ما لا يقل عن 45 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" منذ بدء الحرب مع إيران، أي قرابة 25% من أسطوله، وفق ما نسبت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر.

وتستخدم "ريبر" في مهام المراقبة وتنفيذ الضربات الموجهة، وتتراوح كلفة الواحدة بين 30 و50 مليون دولار، مما يجعل قيمة الخسائر المحتملة لهذا الطراز وحده تتجاوز 1.3 مليار دولار، وفق الصحيفة نقلا عن سلاح الجو الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن المسيرات استخدمت بكثافة قرب مضيق هرمز، لكنها تحلق ببطء وعلى ارتفاعات منخفضة غالبا، مما يجعلها أهدافا سهلة نسبيا للقوات الإيرانية ووكلائها في اليمن والعراق.

وأوضحت أن بعض المسيرات لم تسقط نتيجة الاستهداف، إذ تحطمت أخرى بعد انقطاع الاتصالات بينها وبين مشغليها، وفق مسؤول أميركي رابع.

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