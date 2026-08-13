ابنة بيل غيتس مهددة بالسجن 20 سنة.. والسبب Cookie Stuffing

خبرني - وُجهت اتهامات إلى فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، البالغة من العمر 23 عاماً، بممارسة ما يُعرف بـ "حشو ملفات تعريف الارتباط" (Cookie Stuffing) في شركتها الناشئة Phia التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

علماً أن هذه الممارسة تعد مخالفة قد تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي، وفق تقارير أميركية.



وكانت شركة Phia، وهي مساعد تسوق رقمي شاركت غيتس في تأسيسها مع زميلتها السابقة في جامعة ستانفورد، صوفيا كياني، قد أعربت عن صدمتها في يوليو بعد تقارير أفادت بأنها كانت تزرع عدداً أكبر من ملفات تعريف الارتباط مما ينبغي، الأمر الذي جعلها تنسب لنفسها مبيعات عبر الإنترنت لدى شركاء تجاريين لم تكن مسؤولة عنها فعلياً.

"لم تعلم بالمشكلة"

كما أوضحت في بيان أنها لم تعلم بالمشكلة إلا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، متعهدة بإصلاح الخلل.

إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن المؤسستين كانتا على علم بالمشكلة منذ ما لا يقل عن سبعة أشهر، وأن الشركة كانت تبالغ في احتساب عمولاتها الناتجة عن المبيعات، حسب وكالة بلومبرغ.

فيما حذرت المحامية أرييل غيفنر، مؤسسة مكتب Givner Law، في منشور على منصة "إكس" قبل يومين من أن ممارسة "حشو ملفات تعريف الارتباط" قد تترتب عليها عواقب قانونية خطيرة.

وقال متحدث باسم Phia لصحيفة نيويورك بوست: "أي خصائص تسببت في نسب مبيعات بشكل غير صحيح تمت إزالتها فوراً قبل أكثر من شهر، وتحديداً في 7 يوليو، ونحن نراجع جميع المعاملات، وملتزمون بالكامل وقد بدأنا بالفعل بإلغاء جميع المعاملات المنسوبة بشكل خاطئ وإعادة العمولات إلى شركائنا التجاريين، كما نقوم بتوظيف مسؤول للامتثال لضمان عدم تكرار هذا الأمر".

كما أضاف قائلا: "سنتعلم من هذه التجربة، لضمان أفضل تجربة تسوق ممكنة لمستخدمينا، مع ميزات جديدة مثل خزانة الملابس الرقمية وغيرها".



وقد جمعت الشركة الناشئة نحو 30 مليون دولار في عام 2025 من مستثمرين من بينهم هايلي بيبر، وكريس جينر، ومؤسسة شركة Spanx سارة بلايكلي.

إذ تعمل "فيا" كمنصة دعم وإضافة للمتصفح، إذ تبحث عن أكواد خصومات لدى المتاجر الإلكترونية عندما ينقر المستخدم على الإضافة أثناء إتمام عملية الشراء.

وعندما يستخدم المتسوق إحدى القسائم التي توفرها Phia، تقوم الإضافة بزرع "ملف تعريف ارتباط" يتتبع النشاط الإلكتروني لإثبات أنها أسهمت في إتمام عملية البيع، وبالتالي تحصل على عمولة من المتجر.

لكن، وفقاً لأشخاص مطلعين ورسائل داخلية على منصة "سلاك" اطلعت عليها بلومبرغ، كانت غيتس وكياني تدركان وجود خصائص تقوم بزرع ملفات تعريف الارتباط حتى عندما لا يستخدم العميل فعلياً قسائم Phia.



وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسة كانت تُستخدم منذ ديسمبر على الأقل لدى عدد من كبار المتاجر، من بينها نايكي وغاب ونوردستروم، وأنها شكّلت الجزء الأكبر من إيرادات الشركة.

لا سيما أنه بعد تعطيل هذه الخصائص في يوليو، انخفض متوسط الإيرادات اليومية للشركة من نحو 80 ألف دولار إلى ما بين 10 آلاف و28 ألف دولار فقط.

كما أفادت المصادر بأن عمليات "حشو ملفات تعريف الارتباط" مثّلت في يونيو نحو 51% من قيمة المبيعات التي نسبت الشركة الفضل لنفسها في تحقيقها.