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الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول
الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول
13 أغسطس 2026
21:04
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أعلن مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448.
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