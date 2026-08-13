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الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول

  • 13 أغسطس 2026
  • 21:04
الإفتاء الجمعة أول أيام شهر ربيع الأول

أعلن مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448.

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