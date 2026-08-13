تشغيل إشارة ضوئية جديدة على طريق الملك عبدالله الثاني صباح الجمعة

خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدء تشغيل الإشارة الضوئية الجديدة التي تم تنفيذها عند نقطة التقاء طريق الملك عبدالله الثاني مع شارع نالتشك، اعتبارا من صباح الجمعة وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال والتجهيزات اللازمة في الموقع.

وقالت الوزارة إن الإشارة الجديدة ستتيح للمركبات القادمة من شارع نالتشك من منطقة الظهير الانعطاف يساراً باتجاه طريق الملك عبدالله الثاني، وصولاً إلى ميدان الثورة العربية الكبرى، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتسهيل انسيابية السير في المنطقة.

وأوضحت أنه تم ربط الإشارة الضوئية الجديدة بنظام التحكم المروري المركزي لدى أمانة عمّان الكبرى، بما يتيح مراقبة أدائها والتحكم بها بما يتناسب مع أحجام وكثافات الحركة المرورية، ويسهم في تعزيز انسيابية السير ورفع مستوى السلامة المرورية في الموقع.

وبينت أن تنفيذ الإشارة جاء استجابة لتزايد أعداد المركبات المستخدمة هذا المسار، والتي كانت تضطر سابقاً إلى استخدام الطرق الفرعية ضمن المنطقة الصناعية في البيادر للوصول إلى ميدان الثورة العربية الكبرى، الأمر الذي كان يتسبب بإرباكات مرورية ويزيد من نقاط التقاطع مع حركات السير المختلفة أثناء العبور.

وأشارت الوزارة إلى أن الإشارة الضوئية ستعمل وفق طورين مروريين؛ الأول لتنظيم حركة المرور على طريق الملك عبدالله الثاني من تقاطع الملتقى باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى وبالاتجاهين، والثاني لتنظيم حركة المرور القادمة من شارع نالتشك باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى.

وأكدت أن تشغيل الإشارة الجديدة يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات، والحد من الإرباكات المرورية على الطرق الفرعية داخل المنطقة الصناعية في البيادر.

ودعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر عند المرور من الموقع، والانتباه إلى التعديل المروري الجديد والالتزام بالإشارة الضوئية والتعليمات والإشارات الإرشادية في المنطقة، خصوصاً خلال الفترة الأولى من تشغيلها.