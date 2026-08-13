كشف كل الأسرار.. لماذا كان لوكا يرفض اسم زيدان؟

خبرني - أجرى الدولي الجزائري لوكا زيدان حوارا مطولا مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تطرق فيه للعديد من النقاط المتعلقة به وبمنتخب بلاده.

حارس منتخب الجزائر خلال نهائيات كأس العالم 2026 ظهر راضيا عمّا قدمه خلال هذه المنافسة، رغم الانتقادات التي لا تزال تطاله حتى الساعة بسبب مستوياته المُخيبة مع "الخضر".

لوكا زيدان تحدث عن تجربته المونديالية قائلا: "لقد كان الأمر رائعا، لقد شاركت في منافسة يحلم بها أي لاعب محترف".

وأضاف بشأن مواجهة ميسي والأرجنتين، التي تلقى خلالها ثلاثية كاملة: "ميسي من أفضل اللاعبين على مر التاريخ، وبالتالي فإن مُلاقاته كانت أمرا معقدا.. المباراة كانت صعبة جدا بالنسبة لنا".

وعن الخسارة والإقصاء أمام سويسرا قال: "لقد خسرنا بهدفين.. كنا نريد الذهاب لمدى أبعد في المنافسة، لكن المنافس عرف كيفية فرض منطقه علينا".

وبعيدا عن نهائيات كأس العالم 2026، كشف لوكا زيدان أنه كان يفضّل استعمال اسم والدته فرنانديز، بدلا من اسم والده زيدان، وذلك عندما كان في المدرسة.

وقال في هذا الشأن: "لقد كنت وإخوتي في إسبانيا نستعمل لقب فرناديز، لكي نبعد الضغط عن أنفسنا، لكن المعلومات كانت تتداول بشكل سريع، والجميع عرف بعدها أننا أبناء زين الدين زيدان".

وفي الختام عبر لوكا زيدان عن ارتياحه لانتقاله لنادي ليغانيس، مؤكدا أن هذا الأخير يمتلك طموحات كبيرة خلال الموسم الحالي من دوري الدرجة الثانية الإسباني.