أزمة التوأم ملص مع وزارة الثقافة السورية.. القصة الكاملة لخلاف «كل عار وأنتم بخير»

خبرني - عاد الجدل من جديد حول أزمة التوأم ملص مع وزارة الثقافة السورية، بعد تصريحات الفنان نوار بلبل، مدير مديرية المسارح والموسيقى في سوريا، التي نفى خلالها صدور قرار بمنع عروض الشقيقين محمد وأحمد ملص المسرحية.

وأثارت تصريحات بلبل ردًا من التوأم ملص، اللذين تمسكا بروايتهما بشأن ما حدث، مؤكدين أن الأزمة لم تكن مجرد سوء تفاهم، وإنما بدأت بخلاف مع وزارة الثقافة حول مساحة الحرية والنقد في المسرح، قبل أن تتفاقم عقب لقائهما مع مديرية المسارح والموسيقى.

نوار بلبل ينفي منع عروض التوأم ملص

نفى نوار بلبل، مدير مديرية المسارح والموسيقى في سوريا، أن تكون المديرية قد أصدرت قرارًا بمنع عروض الأخوين ملص، مشككًا في بعض تفاصيل الرواية التي طرحها الشقيقان بشأن الأزمة.

وأوضح بلبل أن قرار منع أي عرض مسرحي من اختصاصه، مؤكدًا أنه لم يصدر قرارًا بمنع عروض محمد وأحمد ملص.

وأعادت هذه التصريحات القضية إلى الواجهة، بعدما كان الجدل قد بدأ عقب إعلان الشقيقين إيقاف عرض مسرحيتهما «كل عار وأنتم بخير» وتعليق عدد من الورش الفنية المرتبطة بها.

التوأم ملص: الأزمة بدأت مع وزارة الثقافة

رد محمد وأحمد ملص على تصريحات نوار بلبل، مؤكدين أن ما حدث، من وجهة نظرهما، لم يكن مجرد سوء تفاهم.

وأوضح الشقيقان أن الخلاف بدأ مع وزارة الثقافة السورية، وارتبط، بحسب روايتهما، بمساحة الحرية المتاحة للنقد والعمل المسرحي بعد سنوات من الثورة السورية.

وأشارا إلى أنهما كان لديهما طموحات كبيرة بشأن مساحة الحرية والنقد بعد مرور 14 عامًا على الثورة، معتبرين أن ما حدث معهما أعاد فتح نقاش أوسع حول حدود التعبير الفني وطريقة تعامل المؤسسات الثقافية مع الأعمال المسرحية.

لقاء مديرية المسارح والموسيقى زاد الأزمة

وقال الشقيقان ملص إنهما توجها إلى مديرية المسارح والموسيقى في محاولة للوصول إلى حل للخلاف مع وزارة الثقافة، إلا أن اللقاء لم يؤدِ، بحسب روايتهما، إلى إنهاء الأزمة.

وأضافا أن المشكلة التي ظهرت خلال اللقاء مع المديرية كانت، من وجهة نظرهما، أكبر من الخلاف الأول مع وزارة الثقافة، وأن طريقة التعامل معهما أدت إلى تفاقم الموقف بدلًا من الوصول إلى تفاهم.

وانتقد الشقيقان أسلوب التعامل داخل المديرية، واصفين ما واجهاه بأنه يحمل، بحسب تعبيرهما، «جذرًا بعثيًا»، مؤكدين أن اللقاء انتهى بخلاف أكبر بدلًا من حل المشكلة.

تقرير غامض وراء أزمة «كل عار وأنتم بخير»

كشف محمد وأحمد ملص أن ما جرى استند، بحسب روايتهما، إلى تقرير كُتب عنهما، لكنهما قالا إنهما لا يعرفان الجهة التي أعدت التقرير أو التفاصيل التي تضمنها.

ويرى الشقيقان أن الجهات المعنية لم تقدم لهما سببًا واضحًا لما حدث مع العرض المسرحي سوى هذا التقرير، وهو ما زاد من علامات الاستفهام لديهما بشأن أسباب التعامل مع العمل بهذه الطريقة.

كما انتقدا عدم حصولهما على ردود رسمية واضحة بشأن الأسئلة والانتقادات التي طرحاها، معتبرين أن الصمت لا يمكن أن يكون أساسًا للعلاقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

التوأم ملص ينتقدان الحكم على العرض قبل مشاهدته

ومن بين النقاط التي أثارها الشقيقان، اعتراضهما على إصدار أحكام على أي عرض مسرحي قبل مشاهدته.

واعتبرا أن التعامل مع العمل بهذه الطريقة يمثل خللًا في آلية تقييم المسرح، لأن الحكم على العرض قبل مشاهدته يحول القضية من نقاش فني حول المحتوى إلى قرار إداري يفتقر، بحسب وصفهما، إلى الشفافية.

ويرى الشقيقان أن العمل المسرحي يجب أن يخضع للنقاش والتقييم الفني، بدلًا من اتخاذ مواقف مسبقة تجاهه أو تجاه صانعيه.

ما قصة مسرحية «كل عار وأنتم بخير»؟

تعود جذور الأزمة إلى أغسطس/ آب 2025، عندما أعلن الأخوان ملص إيقاف عرض مسرحيتهما «كل عار وأنتم بخير» وتعليق الورش الفنية المرتبطة بها.

وجاء ذلك قبل تقديم العرض في طرطوس يوم 13 أغسطس/ آب 2025، وسط حديث عن ارتباط قرار الإيقاف بانتقادات وُجهت إلى الحكومة السورية.

وأثارت الواقعة في ذلك الوقت جدلًا حول حدود الحرية الفنية والمسرحية، قبل أن تنفي وزارة الثقافة السورية لاحقًا صدور قرار رسمي بمنع العرض.

وزارة الثقافة السورية: لم يصدر قرار بمنع المسرحية

أكدت وزارة الثقافة السورية في وقت سابق أن ما جرى لم يكن قرارًا رسميًا بمنع المسرحية، ووصفت الواقعة بأنها سوء تفاهم.

ومع عودة القضية إلى الواجهة بعد تصريحات نوار بلبل ورد الشقيقين ملص، أصبح الخلاف يدور حول روايتين مختلفتين لما حدث، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

وبين نفي وجود قرار رسمي بالمنع، ورواية التوأم ملص بشأن الإجراءات التي واجهاها، تتواصل حالة الجدل حول المسرحية وطبيعة العلاقة بين الفنانين والمؤسسات الثقافية في سوريا.

أزمة التوأم ملص تفتح ملف حرية المسرح

لا تتوقف أزمة محمد وأحمد ملص عند عرض مسرحي بعينه، إذ أعادت القضية النقاش حول حدود الحرية الفنية، وآليات تقييم العروض المسرحية، ومدى وضوح الإجراءات المتبعة عند وجود اعتراضات على أي عمل.

وبينما تؤكد الجهات الرسمية عدم صدور قرار بمنع عروضهما، يتمسك الشقيقان بروايتهما حول ما تعرضا له، لتبقى أزمة «كل عار وأنتم بخير» مفتوحة على مزيد من الجدل، خصوصًا مع استمرار الخلاف حول أسباب إيقاف العرض وطبيعة التقرير الذي استندت إليه الإجراءات، بحسب روايتهما.