هاتف Google Pixel 11 Pro.. السعر والمواصفات وأبرز مزايا الكاميرا والذكاء الاصطناعي

خبرني - كشفت شركة غوغل عن هاتفها الرائد Google Pixel 11 Pro ضمن الجيل الجديد من هواتف Pixel، مقدمة مجموعة من الترقيات التي تستهدف الشاشة والكاميرا والأداء والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التصميم العام المميز لسلسلة Pixel.

وبحسب ما أورده موقع PhoneArena، يبدأ سعر Pixel 11 Pro من 1099 دولارًا، بينما يبدأ سعر Pixel 11 Pro XL من 1299 دولارًا، مع إتاحة الهاتف بسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

موعد طرح Google Pixel 11 Pro في الأسواق

أعلنت غوغل عن سلسلة Pixel 11 خلال فعالية أقيمت في نيويورك يوم 12 أغسطس/ آب 2026، وشملت إلى جانب Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL، هاتف Pixel 11 الأساسي والهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold.

وبدأت الشركة استقبال الطلبات المسبقة على الأجهزة الجديدة عقب الإعلان عنها، على أن تبدأ عملية البيع في المتاجر اعتبارًا من 20 أغسطس/ آب 2026.

كم يبلغ سعر Pixel 11 Pro؟

يبدأ سعر Google Pixel 11 Pro من 1099 دولارًا للإصدار المزود بسعة تخزين 256 غيغابايت، بينما يصل سعر نسخة 512 غيغابايت إلى 1219 دولارًا، ويبلغ سعر إصدار 1 تيرابايت نحو 1449 دولارًا.

أما Pixel 11 Pro XL، فيبدأ من 1299 دولارًا لسعة 256 غيغابايت، ويرتفع إلى 1419 دولارًا لإصدار 512 غيغابايت، بينما يصل إصدار 1 تيرابايت إلى 1649 دولارًا.

ويشير تقرير PhoneArena إلى أن سعر Pixel 11 Pro حافظ على مستوى العام السابق، مع التخلي عن خيار التخزين البالغ 128 غيغابايت، في حين ارتفع سعر Pro XL بنحو 100 دولار مقارنة بالجيل السابق.

شاشة أكثر سطوعًا في هاتف غوغل الجديد

يحافظ Pixel 11 Pro على شاشة Super Actua بحجم 6.3 بوصة، بدقة 1280 × 2856 بكسل وكثافة تبلغ 495 بكسل لكل بوصة.

أما إصدار Pixel 11 Pro XL، فيأتي بشاشة أكبر تبلغ 6.8 بوصة، بدقة 1344 × 2992 بكسل وكثافة 486 بكسل لكل بوصة.

وتصل ذروة سطوع الشاشتين إلى 3600 شمعة/م²، مع طبقة جديدة مقاومة للخدوش تقول غوغل إنها توفر أكثر من ضعف مقاومة الجيل السابق.

تصميم Pixel 11 Pro

لم تبتعد غوغل كثيرًا عن هوية Pixel المعروفة، إذ يحتفظ الهاتف بتصميم شريط الكاميرا والجوانب المسطحة، لكن شريط الكاميرات حصل على إعادة تصميم ليصبح أكثر انسيابية.

ويأتي شريط الكاميرا باللون الأسود بالكامل خلف طبقة زجاجية تغطي الواجهة، بدلًا من مطابقته للون هيكل الهاتف كما كان في الأجيال السابقة.

ويتوافر الهاتف بأربعة ألوان هي: الوادي، زيتون، ضباب، وحجر السج غير اللامع.

ويبلغ وزن Pixel 11 Pro نحو 204.1 غرام، مع أبعاد 152.4 × 71.1 × 7.6 ملليمتر، بينما يصل وزن Pro XL إلى 226.8 جرام بأبعاد 162.6 × 76.2 × 7.6 ملليمتر.

كما يدعم الهاتفان مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، مع زجاج Gorilla Glass Victus 2 وطبقة إضافية لمقاومة الخدوش.

كاميرا Pixel 11 Pro تركز على التصوير الاحترافي

يضم الهاتف نظام كاميرات خلفيًا ثلاثيًا، يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا مقربة بدقة 48 ميغابكسل مع تقريب بصري 5 مرات. وفي الواجهة الأمامية توجد كاميرا سيلفي بدقة 42 ميغابكسل.

وتقدم الكاميرات مستشعرات أكبر وحساسية محسنة للضوء، إلى جانب ميزة Magic Capture التي تتيح التقاط الصور والفيديو بطريقة أكثر مرونة، مع أدوات للقص التلقائي وإزالة التشويش.

كما يدعم الهاتف تقريبًا يصل إلى 120 مرة للأهداف البعيدة، إلى جانب أدوات Camera Looks التي تسمح بإضافة أنماط بصرية مختلفة إلى الصور.

تصوير ليلي أسرع

تستفيد منظومة التصوير من قدرات شريحة Tensor G6، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة، إذ تتيح تقنية التصوير الليلي الفوري تقليل زمن التصوير في الإضاءة المنخفضة على طرازات Pro بما يصل إلى 4.5 مرات.

ولمحبي تصوير الفيديو، يوفر الهاتف وضعًا احترافيًا يدعم دقة تصل إلى 8K، مع Video Boost للحصول على لقطات أكثر ثباتًا، فضلًا عن أدوات Creator Suite التي تتضمن مُلقّنًا مدمجًا وتحسينًا للصوت وتنظيمًا للمقاطع وألبومات تلقائية للمشروعات.

تخزين حتى 1 تيرابايت

يتوفر Pixel 11 Pro بسعات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت، ثم 512 غيغابايت، وتصل إلى 1 تيرابايت.

وتأتي نسختا 512 غيغابايت و1 تيرابايت مع 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما يحصل الإصدار الأساسي بسعة 256 غيغابايت على 12 غيغابايت RAM.

كما تستخدم السعات الأعلى تقنية Zoned UFS بهدف توفير أداء أسرع في التعامل مع البيانات.

قلب الأداء والذكاء الاصطناعي

يعتمد Pixel 11 Pro على معالج Google Tensor G6 المصمم بتقنية تصنيع 2 نانومتر، مع شريحة الأمان Titan M3، إلى جانب مودم MediaTek M90 لدعم اتصالات الجيل الخامس.

وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، يركز المعالج الجديد بصورة كبيرة على مهام الذكاء الاصطناعي، مع وحدة TPU أقوى بنسبة 50%، وهو ما يدعم مجموعة من وظائف التصوير والذكاء الاصطناعي الموجودة في الهاتف.

وتساعد قدرات Tensor G6 كذلك في تشغيل تجارب Gemini على الجهاز، بما يشمل مهام الذكاء الاصطناعي المحلية والترجمة الفورية والمساعدة الاستباقية.

بطارية Pixel 11 Pro والشحن السريع

يعمل الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4850 مللي أمبير، مع إعلان غوغل عن عمر بطارية يتجاوز 30 ساعة.

ويدعم Pixel 11 Pro الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 45 واط، مع إمكانية الوصول إلى نحو 55% خلال 30 دقيقة، وفق البيانات الواردة في المصدر.

كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، إلى جانب وضع الشحن الفائق الذي يركز أداء الجهاز على عملية الشحن للوصول إلى أسرع معدل ممكن.

ويضم الهاتف كذلك غرفة تبريد بالبخار للمساعدة في الحفاظ على درجات الحرارة والأداء أثناء الاستخدام المكثف.

ميزات Gemini Intelligence

يصل Pixel 11 Pro مع Android 17 مثبتًا مسبقًا، مستفيدًا من منظومة Gemini Intelligence التي تتيح تنفيذ مهام متعددة الخطوات عبر التطبيقات المختلفة.

ويقدم النظام كذلك ميزات مثل Rambler في لوحة مفاتيح Gboard، وPause Point لإدارة وقت استخدام التطبيقات، وApp Bubbles لتسهيل تعدد المهام، إلى جانب أدوات جديدة موجهة لمنشئي المحتوى.

وتعود إلى الهاتف مجموعة من مزايا الجيل السابق، من بينها "مدرب الكاميرا" و"الإشارة السحرية" و"الترجمة الصوتية"، مع التزام غوغل بتوفير تحديثات برمجية لمدة 7 سنوات.

ميزة HiLight

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة HiLight، التي تستخدم حلقة LED محيطة بفلاش الكاميرا لإظهار إشعارات بصرية عند وضع الهاتف وواجهته لأسفل.

ويمكن للميزة التنبيه إلى المكالمات الواردة من جهات الاتصال المفضلة، مع إمكانية تخصيص ألوان محددة، كما تقدم إشارات ضوئية مرتبطة بتفاعل مساعد Gemini مع المستخدم أثناء الاستماع أو معالجة الطلبات أو الرد عليها.