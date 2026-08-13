بالتزامن مع الأمطار الغزيرة.. وفاة 4 يمنيين إثر صواعق رعدية

لقي 4 يمنيين حتفهم إثر صواعق رعدية ضربت مناطق متفرقة في 3 محافظات شمالي البلاد، بالتزامن مع موجة من الأمطار الغزيرة.

وتأتي الوفيات الجديدة في ظل استمرار الأمطار الموسمية والعواصف الرعدية التي تسببت خلال الأشهر الماضية في سقوط عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب، وسط تحذيرات من مخاطر الصواعق والسيول.

خبرني - شهدت محافظتا المحويت وصنعاء عددًا من حوادث الصواعق الرعدية خلال الساعات الماضية.

ووفقًا لمصادر محلية، ضربت صاعقتان رعديتان منطقتين ريفيتين جبليتين في مديريتي ملحان والمحويت، ما أسفر عن وفاة شخصين، من بينهما شاب في مقتبل العمر.

وفي محافظة صنعاء، توفي مواطن آخر بعدما ضربت صاعقة رعدية منزلًا في منطقة بيت الجالد التابعة لمديرية أرحب، شمال شرقي المحافظة.

وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، أصيب شاب من سكان بلدة الغرابي التابعة إداريًا لمديرية الشغادرة، جنوبي المحافظة، إثر صاعقة رعدية.

ونُقل الشاب بعد إصابته، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجروح خطيرة تعرض لها جراء الصاعقة.

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الصواعق الرعدية خلال الساعات الماضية إلى 4 حالات وفاة في 3 محافظات يمنية.

وتأتي هذه الحوادث بعد وفاة 4 أشخاص آخرين منتصف الأسبوع الجاري، إثر صواعق رعدية ضربت مناطق متفرقة في محافظات الحديدة وعمران والمحويت.

وتشير هذه الحوادث المتكررة إلى تصاعد مخاطر العواصف الرعدية التي تتزامن مع موسم الأمطار في عدد من المناطق اليمنية، خاصة المناطق الجبلية والريفية.

الأمطار الموسمية تحصد أرواح عشرات اليمنيين

ولا تقتصر تداعيات موسم الأمطار في اليمن على الصواعق، إذ تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة منذ أواخر مارس/آذار وحتى منتصف العام الحالي في مقتل وإصابة أكثر من 110 يمنيين، معظمهم من النازحين، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتشهد مناطق يمنية عدة خلال موسم الأمطار مخاطر مرتبطة بالسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية، إلى جانب الصواعق الرعدية، ما يزيد من معاناة السكان والنازحين في المناطق المتضررة.