استطلاع رأي: 79% يرون السلطة عبئًا و70% يطالبون برحيل عباس

خبرني - أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث المسحية تصاعدًا بمستويات عدم الرضا تجاه السلطة الفلسطينية مع تراجع الثقة بقدرة الانتخابات المقبلة على إحداث تغيير حقيقي.

ووفق نتائج الاستطلاع رأى 79% من المستطلعة آراؤهم أن السلطة الفلسطينية أصبحت عبئًا على الشعب الفلسطيني.

وأيد 70% استقالة الرئيس محمود عباس، في مؤشر على اتساع فجوة الثقة بين الشارع وقيادة السلطة.

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال 70% إنهم لا يعتقدون أنها ستكون نزيهة، بينما توقع 44% تأجيلها، وأفاد 40% بأنهم لن يشاركوا فيها.

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة بين 5 و8 أغسطس/آب 2026، وأظهرت نتائجه ارتفاع مستويات اليأس بشأن الانتخابات وقدرتها على إحداث تغيير سياسي حقيقي.

وتضع هذه الأرقام السلطة الفلسطينية والقيادة السياسية أمام مؤشرات شديدة القسوة بشأن مستوى الثقة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.