أبها ضد الحزم.. شاهد أول أهداف الدوري السعودي 2026-2027 (فيديو)

خبرني - افتتح فريق الحزم أهداف الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2026-2027 والذي انطلق الخميس.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مواجهة أبها والحزم في الجولة الأولى للدوري السعودي 2026-2027.

أول هدف في مباريات الدوري السعودي

سجل الحزم أول أهداف الدوري السعودي بعد 3 دقائق عن طريق لاعبه عبدالعزيز سليمان الضويحي.

وتلقى الضويحي تمريرة من على الجانب الأيسر ليدخل منطقة الجزاء على الفور ويسدد في الزاوية اليمنى لحارس أصحاب الأرض.

مباريات الدوري السعودي

تتواصل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي الخميس بمباراتين في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بين القادسية والشباب، والأهلي والدرعية.

وتستكمل لقاءات الجولة يومي الجمعة والسبت بواقع 3 مباريات في كل يوم.

شاهد أول أهداف الدوري السعودي