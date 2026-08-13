خطوات استرجاع محادثات الواتساب والصور لهواتف الأندرويد والآيفون

خبرني - يمثل استرجاع محادثات الواتساب خطوة حاسمة للحفاظ على بياناتك الهامة والرسائل والصور المفقودة سواء عند تغيير هاتفك أو بعد الحذف غير المقصود.

ولأن تطبيق الواتساب يُعد منصة التواصل الأولى عالمياً، فإن ضياع المحادثات يسبب إرباكاً كبيراً لكثير من المستخدمين، لحسن الحظ تتيح الخيارات السحابية الحديثة ونظم الملفات الداخلية إمكانية استعادة بياناتك بسهولة وأمان، فسواء كنت تعتمد على الحفظ السحابي التلقائي أو تبحث عن حلول بديلة لنقل الدردشات مباشرة، وتتنوع الطرق المتاحة لتشمل هواتف الأندرويد وأجهزة الآيفون مع آليات مخصصة لاستعادة الوسائط والصور.

ويتطلب النجاح الاتباع الدقيق للخطوات واستخدام البيانات الصحيحة المرتبطة بالحساب الأصلي، وفي هذا الدليل الشامل سنشرح لك كافة الطرق والآليات لتتمكن من استرجاع محادثات الواتساب والرسائل والصور المحذوفة خطوة بخطوة وبكل سهولة وفقا لمنصة واتساب.

شروط وضوابط أساسية لضمان نجاح استعادة المحادثات من الواتساب

قبل البدء في أي خطوات عملية، هناك شروط تقنية لا بد من توافرها لضمان استرداد بياناتك بنجاح:

نفس رقم الهاتف: يجب استخدام الرقم الذي تم إنشاء النسخة الاحتياطية عليه لضمان مطابقة بيانات التشفير.

نفس الحساب السحابي: يلزم تسجيل الدخول بحساب جوجل المرتبط بالأندرويد أو حساب iCloud المرتبط بالآيفون.

توفير مساحة التخزين: يجب أن تكون المساحة الخالية بالهاتف أكبر من حجم ملف النسخة المراد استعادتها.

التحقق من الهوية: يتطلب الأمر استلام رمز التأكيد عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية عند إعداد الحساب.

طريقة استعادة محادثات الواتساب لأجهزة الأندرويد

تُعد هذه الطريقة الرسمية والأكثر اعتماداً لمستخدمي هواتف الأندرويد لاسترجاع السجلات عبر السحابة.

1. التحقق من وجود نسخة احتياطية على غوغل

افتح تطبيق "Google One" على هاتفك وسجل الدخول بحسابك.

اضغط على خيار "مساحة التخزين" ثم اختر "غير ذلك".

إذا كانت محادثاتك منسوخة، ستظهر لك قائمة البيانات المحفوظة للتطبيق.

2. خطوات الاسترجاع المباشرة

قم بمسح إلغاء تثبيت تطبيق واتساب من هاتفك الأندرويد ثم أعد تنزيله من متجر بلاي.

افتح التطبيق وأدخل رقم هاتفك المسجل ثم اكتب كود التحقق المرسل إليك.

تظهر لك مطالبة لاستعادة الملفات المحفوظة من غوغل درايف، اضغط فوراً على خيار استعادة.

بعد اكتمال التهيئة، اضغط على التالي لتظهر كافة المحادثات، وتكتمل الصور والملفات في الخلفية.

تنبيه هام: إذا قمت بالضغط على خيار تخطي أثناء التثبيت، فلن تتمكن من استرجاع البيانات القديمة، وستحل البيانات الجديدة محل النسخة السابقة.

خطوات استرجاع محادثات الواتساب والصور للآيفون عبر الآيكلاود

يعتمد نظام أبل على خدمة iCloud لتخزين السجلات، ويمكن لمستخدمي الآيفون الاستعادة عبر الخطوات التالية:

1. التأكد من وجود النسخة على الآيفون

افتح تطبيق واتساب على الآيفون ثم توجه إلى الإعدادات.

اختر الدردشات ثم اضغط على النسخ الاحتياطي للدردشات.

تأكد من وجود تاريخ وتوقيت لآخر نسخة محفوظة.

2. خطوات الاستعادة على الآيفون

قم بحذف تطبيق واتساب من الآيفون وأعد تثبيته من متجر أبل App Store.

أدخل رقم هاتفك وأتمم عملية التحقق من الهوية عبر الرمز المرسل.

اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة واضغط على استعادة سجل الدردشات من iCloud.

انتظر حتى تنتهي عملية التحميل لتظهر لك المحادثات والصور المرفقة.

كيفية استعادة صور ومقاطع فيديو الواتساب المحذوفة إلى الهاتف

الصور والوسائط تتطلب إعدادات خاصة لضمان شمولها في عملية الاستعادة:

تفعيل تضمن الفيديوهات: لن تتم استعادة مقاطع الفيديو إلا إذا كان خيار "تضمين مقاطع الفيديو" مفعلاً قبل إجراء أخر نسخة.

معرض الصور بالهاتف: في هواتف الآيفون والأندرويد، غالباً ما تُحفظ الصور تلقائياً في مجلد التطبيق داخل معرض الصور بالهاتف ما لم تقم بحذفها يدوياً من وحدة التخزين.

الوسائط في المجتمعات والقنوات: تتضمن النسخ جميع وسائط "المجتمعات"، بينما تُسترجع وسائط "القنوات" فقط إذا كنت مشرفاً على القناة.

طرق استرجاع المحادثات والرسائل المحذوفة بدون نسخة احتياطية

في حال عدم وجود حفظ سحابي، توجد خيارات متاحة:

1. نقل الدردشات المباشر بين الجهازين

يتيح التطبيق خيار نقل البيانات مباشرة من هاتفك القديم إلى الجديد بدون الحاجة لنسخة سحابية عبر الاتصال اللاسلكي المباشر بين الهاتفين من داخل إعدادات النقل بالتطبيق.

2. النسخة المحلية على الأندرويد

يحتفظ نظام الأندرويد بنسخة محلية تلقائية في ذاكرة الهاتف الداخلية تحت مجلد WhatsApp/Databases لآخر 7 أيام، ويمكن الوصول إليها عبر مدير الملفات وإعادة تسمية الملف الأحدث لاستعادتها عند إعادة التثبيت.

أفضل برامج استعادة محادثات الواتساب للآيفون

برنامج دكتور فون Dr Fone

يتيح لك هذا البرنامج استرجاع كافة دردشات الواتساب والملفات المفقودة بسهولة منذ لحظة تثبيته على الهاتف وعلى الرغم من أن بعض المستخدمين يجدون واجهته معقدة بعض الشيء مقارنة بغيره إلا أنه يتميز بكفاءة عالية وأمان تام بفضل حصوله على شهادات موثوقية رسمية تجعله خياراً معتمداً لمستخدمي هواتف الآيفون

برنامج ليوو Leawo iOS Data Recovery

يساعدك هذا التطبيق على استرداد جميع بيانات الواتساب الضائعة بما فيها المحادثات النصية والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية وقائمة جهات الاتصال ويتميز بدعمه لمجموعة واسعة من أجهزة وإصدارات أبل مثل:

الهواتف التي تعمل بنظام iOS 9.3.5

هواتف آيفون 12

هواتف آيفون 15

أبرز البرامج لاستعادة رسائل وملفات الواتساب للأندرويد

برنامج ريكوفا Recuva

يُصنف كأحد أقوى البرامج المتخصصة في استرجاع الصور والملفات المفقودة للواتساب، ويمتاز بواجهة بسيطة للغاية وسهولة فائقة في الاستخدام، ورغم أنه مخصص أساساً لنظام ويندوز إلا أنه يتيح لك توصيل هاتفك الأندرويد واسترداد محادثاتك وملفاتك من خلاله بمنتهى السهولة.

برنامج ريمو ريكفري Remo Recover

يعتبر من أكثر البرامج مرونة وسلاسة في استعادة الرسائل المحذوفة والملفات والتسجيلات الصوتية، وما يميزه بشكل كبير هو إتاحة ميزة معاينة الملفات قبل استردادها للتأكد من المحتوى المطلوب قبل البدء في عملية الاسترجاع.

برنامج إيز أُس EaseUS Data Recovery

يقدم هذا البرنامج حلاً فعالاً ومجرباً لاستعادة كافة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المحذوفة من الواتساب، كما يوفر لك خاصية الفحص والتأكد من الملفات ومعاينتها بدقة قبل حفظها مجدداً على هاتفك الأندرويد.

هل يمكن استرجاع المحادثات بعد مرور فترة طويلة على حذفها؟

نعم، بشرط وجود نسخة احتياطية قديمة مخزنة على السحابة لم يتم استبدالها بنسخة أحدث.

ماذا أفعل إذا فشلت عملية الاستعادة بسبب المساحة؟

احذف بعض التطبيقات أو الملفات من ذاكرة هاتفك لتوفير مساحة أكبر من حجم ملف النسخة ثم أعد محاولة الاستعادة.

هل يتغير حساب الواتساب عند تغيير رقم الهاتف؟

نعم، لا بد من استخدام خيار تغيير الرقم من داخل التطبيق أولاً لنقل سجل المحادثات إلى الرقم الجديد قبل الاستعادة.