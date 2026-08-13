بحضور زميل الأمس.. جهاز زيدان في منتخب فرنسا

خبرني - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن انضمام الحارس الأسطوري السابق فابيان بارتيز إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب بلاده فرنسا بقيادة زين الدين زيدان.

ويعيد حضور زيدان وبارتيز معا إلى الأذهان ذكريات الجيل الذهبي لـ«الديوك»، الذي توج بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000.

وكان الاتحاد الفرنسي قد أعلن في 28 يوليو/ تموز الماضي تعيين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الأول بعقد يمتد لأربعة أعوام، حتى كأس العالم 2030، خلفا لديدييه ديشامب الذي أنهى حقبة استمرت 14 عاما مع المنتخب.

وجاء اختيار بارتيز لتولي مهمة تدريب حراس مرمى المنتخب الفرنسي، خلفا لفرانك رافيوت الذي شغل المنصب خلال فترة ديشامب، ليمنح زيدان أحد أبرز زملائه في المنتخب الفائز بمونديال 1998 دورا جديدا داخل الجهاز الفني.

وتعود العلاقة بين زيدان وبارتيز إلى واحدة من أنجح فترات الكرة الفرنسية، بعدما لعبا معا في صفوف المنتخب الذي حصد لقب كأس العالم على أرضه عام 1998، قبل أن يتوجا أيضا ببطولة أوروبا 2000.

وكان بارتيز الحارس الأساسي لفرنسا خلال تلك الفترة، بينما لعب زيدان الدور الأبرز في قيادة المنتخب إلى الألقاب الكبرى.

ويمتلك بارتيز، البالغ من العمر 55 عاما، سجلا حافلا مع منتخب فرنسا، بعدما خاض 87 مباراة دولية، وحافظ على نظافة شباكه في 51 مباراة، وفقا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم. كما شارك في 17 مباراة بنهائيات كأس العالم بين عامي 1998 و2006، وهو رقم قياسي فرنسي في البطولة ظل مرتبطا باسمه لسنوات.

وعلى مستوى الأندية، ارتدى بارتيز قمصان أندية بارزة مثل أولمبيك مارسيليا وموناكو الفرنسيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق مع الأخير لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين عامي 2001 و2003، كما توج بدوري أبطال أوروبا مع مارسيليا عام 1993.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعمل فيها بارتيز مع المنتخب الفرنسي من موقع فني، إذ سبق له أن تولى مهمة تدريب حراس مرمى «الديوك» في الفترة بين 2010 و2012، قبل أن يبتعد عن الجهاز الفني للمنتخب.

ويأتي بارتيز ضمن جهاز فني اختاره زيدان بعناية، معتمدا بدرجة كبيرة على أشخاص سبق أن عملوا معه خلال فترته الناجحة مع ريال مدريد الإسباني.

ويبرز في الجهاز ديفيد بيتوني، مساعده السابق في النادي الملكي، إلى جانب غريغوري دوبون، الذي سبق له العمل مع المنتخب الفرنسي، وعدد من العناصر الفنية الأخرى.

ومن المنتظر أن يبدأ زيدان مهمته رسميا مع المنتخب الفرنسي في سبتمبر/ أيلول المقبل، عندما يواجه تركيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 من الشهر ذاته، في أول اختبار للمدرب الجديد بعد سنوات ابتعد خلالها عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021.