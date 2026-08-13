وول ستريت جورنال: حاملة الطائرات جورج واشنطن ستحل محل أبراهام لينكولن

خبرني - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط لتحل محل "يو إس إس أبراهام لينكولن"، في إطار خطة تناوب عسكري مقررة مسبقا.

وبحسب مسؤول أمريكي، فإن خطة تناوب حاملات الطائرات كانت مقررة قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن أبراهام لينكولن.

وذكرت الصحيفة، أن الخطوة تأتي بعد انتشار طويل لحاملة لينكولن، التي بدأت مهمتها في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط في يناير/ كانون الثاني الماضي استعداد للحرب على إيران.