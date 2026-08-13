هل يتوقف الإنسولين المستورد في مصر؟ هيئة الدواء تحسم الأمر

خبرني - الإنسولين مستمر في السوق المصرية دون وقف للاستيراد، وهيئة الدواء توضح حقيقة تقليل الاعتماد على بعض المستحضرات المستوردة وموقف الإمدادات.



حسمت هيئة الدواء المصرية حقيقة ما تردد بشأن موقف توافر واستيراد مستحضرات الإنسولين في السوق المصرية، مؤكدة استمرار توافر جميع أنواع ومستحضرات الإنسولين المسجلة والمتداولة، وعدم صدور أي قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الإنسولين.

مختلف مستحضرات الإنسولين مستمرة في السوق

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في بيان، أن مختلف مستحضرات الإنسولين، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، مستمرة في التواجد داخل السوق وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها، بما يضمن استمرار حصول المرضى على احتياجاتهم من المستحضرات الحيوية والضرورية.

وأكدت الهيئة أن المستحضرات المتداولة تخضع للإجراءات والقواعد المنظمة، بما يدعم استمرارية توفير الإنسولين للمرضى وعدم حدوث تأثير على احتياجات السوق المصرية.

حقيقة تقليل الاعتماد على بعض المستحضرات المستوردة

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن ما يتعلق بتوريد بعض مستحضرات الإنسولين المستوردة إلى الجهات الحكومية يأتي ضمن سياسات التوريد والشراء الحكومي، وترشيد الاعتماد على المنتجات المستوردة في الأصناف التي أصبح لها بديل محلي كافٍ من حيث الكميات والقدرة على تلبية احتياجات القطاع الحكومي.

وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات لا تعني بأي حال وقف استيراد تلك المستحضرات أو منع تداولها داخل السوق المصرية، وإنما ترتبط بآليات التوريد والشراء المعمول بها لدى الجهات الحكومية.

وأكدت هيئة الدواء استمرار توفير مختلف مستحضرات الإنسولين للقطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعلية، ومن بينها بعض مستحضرات الإنسولين طويل المفعول، إلى جانب بعض المستحضرات سريعة المفعول، سواء كان مصدرها الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

وأوضحت أن توافر هذه المستحضرات يستمر وفق احتياجات القطاع الحكومي والضوابط المنظمة لعمليات التوريد، بما يضمن توفير الأنواع المطلوبة للمرضى.

تعزيز التصنيع المحلي مع استمرار الاستيراد

ولفتت هيئة الدواء المصرية إلى أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، ولا تعني إغلاق باب الاستيراد، مع استمرار إتاحة بدائل دوائية متعددة تتمتع بالكفاءة والفعالية والجودة العالمية المعتمدة.

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه السياسات هو دعم استدامة إتاحة مختلف المستحضرات الحيوية والضرورية، بما يضمن تلبية احتياجات المرضى وعدم التأثير على توافر الإنسولين داخل السوق المصرية.

متابعة مستمرة لسلاسل الإمداد

وتواصل هيئة الدواء المصرية المتابعة المستمرة لموقف توافر مستحضرات الإنسولين وسلاسل الإمداد الخاصة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات المنتجة والمستوردة، لضمان استمرار توفير احتياجات المرضى من مختلف المستحضرات.

وجددت الهيئة تأكيدها عدم وجود أي قرار بوقف استيراد أي نوع من أنواع الإنسولين، موضحة أن جميع الأصناف المستوردة مستمرة في التوافر وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها.