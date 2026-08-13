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هيغسيث: سنواصل الحصار البحري على إيران طالما اقتضت الحاجة

  • 13 أغسطس 2026
  • 19:38
هيغسيث سنواصل الحصار البحري على إيران طالما اقتضت الحاجة

خبرني - أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية «طالما اقتضت الحاجة»، مشدداً على قدرة الجيش الأمريكي على إبقاء الحصار مستمراً دون سقف زمني محدد.

وقال هيغسيث إن الولايات المتحدة تمتلك القدرات العسكرية اللازمة للحفاظ على الحصار، مع إمكانية تدوير القطع البحرية والقوات المنتشرة في المنطقة بما يسمح باستمرار العملية لفترة طويلة.

وتأتي تصريحات هيغسيث في ظل استمرار التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، ومع تعثر المساعي الرامية إلى التوصل إلى تفاهم ينهي المواجهة.

وبحسب رويترز، بدأ الحصار البحري الأمريكي بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، عقب إغلاق إيران مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

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