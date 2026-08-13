فوضى واعتداء وكسر بوابة.. جامعة البلقاء تكشف لماذا أُوقف حفل تخريج طلبة عجلون - فيديو

خبرني - أوضحت جامعة البلقاء التطبيقية ملابسات إيقاف وإلغاء حفل تخريج طلبة كلية عجلون الجامعية، الذي كان مقرراً إقامته الثلاثاء 11 آب 2026 في الملعب البلدي، مؤكدة أن القرار جاء نتيجة ظروف ميدانية استثنائية حالت دون استكمال الحفل بصورة آمنة ومنظمة.

وقالت الجامعة إن الاستعدادات للحفل تمت مسبقاً وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة وبما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للموقع، حيث جرى تخصيص ثلاث بطاقات لكل طالب خريج، بإجمالي متوقع من أهالي الطلبة المدعوين يقارب 3 آلاف شخص.

وأشارت إلى أن موقع الحفل شهد حضور أعداد كبيرة من غير المدعوين، تجاوزت بكثير الأعداد المحددة والطاقة الاستيعابية للموقع، ما أدى إلى ازدحام شديد وحالة من الفوضى حالت دون السيطرة على عملية الدخول وتنظيم الحضور.

وأضافت أن عدداً من غير المدعوين أقدموا خلال محاولة تنظيم الدخول على كسر وخلع البوابة المخصصة لدخول أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين، والدخول إلى موقع الحفل بصورة غير منظمة، ما رافقه تعدٍّ على بعض الممتلكات والتجهيزات وإلحاق أضرار بها.

وبحسب الجامعة، فقد بذلت الجهات المعنية محاولات لتنظيم الدخول والحضور، كما جرى الطلب من غير المدعوين مغادرة الموقع أو الالتزام بالتنظيم وإفساح المجال أمام الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والحضور المدعوين، إلا أن هذه المحاولات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة.

ولفتت إلى أن أحد أعضاء هيئة التدريس تعرض للاعتداء أثناء محاولته المساهمة في تنظيم الوضع، الأمر الذي زاد من خطورة الموقف وأصبح يشكل تهديداً مباشراً على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والأهالي وسائر الحضور.

وأكدت الجامعة أن قرار إيقاف وإلغاء الحفل جاء بعد تقييم الوضع ميدانياً، وفي ظل استمرار الازدحام والفوضى ووجود أعداد كبيرة من غير المدعوين، إضافة إلى كسر البوابة والتعدي على الممتلكات والتجهيزات والاعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس.

وشددت على أن إلغاء الحفل لم يكن قراراً سهلاً، ولا يمثل رغبة الجامعة أو القائمين على الحفل في حرمان الطلبة من فرحتهم، وإنما جاء نتيجة ظروف استثنائية أصبح معها استمرار الحفل يشكل خطراً حقيقياً على سلامة الموجودين.

وأوضحت الجامعة أن أربعة حفلات تخريج أقيمت سابقاً في الموقع ذاته، وبأعداد من الخريجين تفوق أعداد الحفل المذكور، دون تسجيل تجاوزات أو فوضى مماثلة، مؤكدة أن قرار الإلغاء لم يكن مرتبطاً بعدم ملاءمة الموقع من حيث المبدأ، وإنما بالظروف الاستثنائية التي شهدها الموقع في ذلك اليوم.

وفيما يتعلق بما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت الجامعة إن إغلاق خاصية التعليقات على بعض المنشورات المتعلقة بالحفل جاء نتيجة ما شهدته التعليقات من إساءات وتجاوزات طالت الجامعة والعاملين فيها، مؤكدة أن الهدف لم يكن منع التعبير عن الرأي أو حجب المعلومات.

وأشارت إلى أن ما وقع من كسر للبوابة والدخول غير المنظم والتعدي على الممتلكات والتجهيزات والاعتداء على أحد أعضاء هيئة التدريس موثق بالصوت والصورة ومن خلال مقاطع الفيديو والصور المتداولة.

وجددت الجامعة أسفها العميق للطلبة الخريجين وذويهم، مؤكدة أن سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والأهالي وجميع الحضور كانت وستبقى الأولوية القصوى، وأن قرار الإلغاء اتُخذ لمنع وقوع أضرار أكبر والحفاظ على السلامة العامة.